Minule ho vypískali, letos Plašil sklidil potlesk. Musíme se rychle sebrat, říká

před 1 hodinou

Když Jaroslav Plašil hrál naposledy proti Slavii, bylo to ještě v dresu Monaka, na Strahově a v Poháru UEFA. Nyní se do Prahy vrátil a ze hřiště ho vyprovázel potlesk. "Samozřejmě to potěší. Minimálně ve srovnání s tím, co bylo minule," usmál se šestatřicetiletý záložník.

Slavii jste podlehli v úvodním vystoupení v Evropské lize 0:1. Jak se vám hodnotí zápas?

Jsme zklamaní, že jsme tu nedokázali něco uhrát. Slávisté byli lepší, hlavně v první půli, kdy si to tam dávali, jak chtěli. My jsme běhali akorát bez balonu, byli jsme všude pozdě. Druhou půli to už z naší strany bylo malinko lepší, ale bohužel si nedovedeme vypracovat šance a proměnit je. To byl největší rozdíl mezi námi a Slavií.

Byl to váš obvyklý výkon, nebo umíte zahrát líp?

Každopádně umíme hrát líp! Teď ale musíme na zápas v Edenu zapomenout a soustředit se na klíčový duel, který hrajeme ve francouzské lize proti poslednímu Guingampu.

Překvapila vás Slavia svým výkonem?

Nepřekvapila. My jsme věděli, že má formu, hrála dobře zezadu. Navíc náš brankář chytil minimálně jeden gól… Je to zklamání.

Potěšila vás alespoň reakce fanoušků, kteří vás při střídání vyprovodili ze hřiště potleskem?

Já se snažil jít co nejrychleji ze hřiště, člověk nikdy neví… Ne, vážně, bylo to kvůli tomu, aby náš střídající hráč mohl nastoupit co nejdřív a mohl se pokusit zápas ještě zvrátit.

Stihl jste na hřišti prohodit pár slov se slávisty?

Moc ne, jenom jsem jim přál hodně štěstí do dalších zápasů.

Jak je těžké se oprostit od situace ve francouzské lize, v níž se vám také nedaří, a soustředit se na evropský pohár?

Minulý rok jsme měli tři čtyři měsíce dobré výsledky, všichni jsme Evropskou ligu chtěli hrát. Tenhle tým si to zasloužil. S předkoly jsme v této sezoně odehráli už asi dvanáct zápasů. Teď bychom potřebovali najet na pozitivní vlnu a to se nám teď moc nedaří. Budeme to muset rychle změnit, protože jinak budeme mít problémy i ve francouzské lize.

Odehrál jste 11 z posledních 12 zápasů v základu. Cítíte na sebe větší tlak?

Když nejsou výsledky, tak je to těžké pro všechny. Máme tady mladé hráče, kteří mají velkou kvalitu, pak záleží na nich, jak ji uplatní na hřišti. My starší tu jsme od toho, abychom se jim pokusili pomoct.