Stoprocentně úspěšní Češi. Plzeň vyhrála o dva góly, Jablonec jich nasázel hned pět

Oba čeští zástupci v závěrečném 4. předkole Evropské konferenční ligy skvěle vykročili za postupem do skupiny. Plzeň v úvodním duelu zvítězila doma 2:0 nad CSKA Sofia, Jablonec na svém hřišti zdolal Žilinu dokonce 5:1. Odvety se hrají za týden. Vítěz play off dostane za postup do hlavní fáze od UEFA téměř 75 milionů korun.

Viktorii v 11. minutě poslal do vedení Milan Havel a gól platil, přestože mu zřejmě předcházel ofsajd, a v 72. minutě přidal pojistku Jhon Mosquera. Oba se trefili v evropských pohárech poprvé. Svěřenci trenéra Michala Bílka v aktuální sezoně vyhráli osmý z devíti soutěžních zápasů. V plzeňské sestavě chyběl zraněný nejlepší střelec Beauguel, kterého v útoku nahradil Chorý. Ve středu obrany dostali přednost Kaša s Pernicou a Brabec začal na lavičce. Od začátku nastoupil i křídelník Ba Loua, který po dvojzápase s CSKA odejde do Poznaně. Ze zdravotních důvodů nemohli hrát ani kapitán a stoper Hejda či záložník Čermák. Domácí od začátku diktovali hru, soupeře k ničemu nepouštěli a v 11. minutě otevřeli skóre. Janošek obloučkem vyslal do šance Řezníka, který sice nepřekonal brankáře Busatta, ale volný Havel už z dorážky nezaváhal. Gól platil, přestože byl Řezník nejspíš v ofsajdu. O chvíli později Janošek z dálky přestřelil. Na druhé straně v 17. minutě Wildshut po individuální akci trefil tyčku. Plzeňští v závěru měli nad Sofií převahu, ale až na několik závarů si větší šanci nevytvořili. V podobném duchu pokračoval i druhý poločas. Slibný protiútok nedotáhnul Šulc, ale poté 6859 diváků (z povolené kapacity 7000) na plzeňském stadionu dlouho čekalo na zajímavější akci. Fanoušci Viktorie se dočkali v 72. minutě a hned mohli oslavit druhý gól. Řezník poslal míč do šestnáctky, Buchovu střelu vyrazil Busatto přesně k Mosquerovi a kolumbijský křídelník snadno zakončil do odkryté branky. O chvíli později Mosquera napálil břevno a v nastaveném čase ještě Hybšův přímý kop zlikvidoval brankář CSKA. Západočeši v evropských pohárech protáhli domácí sérii bez porážky na osm utkání. Snový poločas Jablonce Jablonci skvěle vyšel vstup do utkání. V rozmezí 10. až 22. minuty se dvakrát prosadil Miloš Kratochvíl, v závěru úvodního dějství skórovali Martin Doležal a Jakub Považanec. Za hosty snížil v 75. minutě Taofiq Jibril, o čtvrt hodiny později stanovil konečný stav střídající Jakub Martinec. Jablonec ještě nikdy nepostoupil v pohárech z kvalifikace. Na podzim 2018 si zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo bez nutnosti hrát předkola. Žilina si naposledy zahrála v pohárech skupinu v sezoně 2010/11, kdy prošla do hlavní fáze Ligy mistrů. Odveta na Slovensku je na programu příští čtvrtek. Svěřenci trenéra Rady do kvalifikace Evropské konferenční ligy přešel po vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy se Celticem Glasgow (porážky 2:4 doma a 0:3 venku). Žilina měla loni v souvislosti s koronavirovou krizí finanční problémy a vyhlásila likvidaci. Kvůli tomu se zbavila drahých hráčů a nyní vsází na mladíky. Věkový průměr soupisky je necelých 21 let. Navzdory tomu přešla přes tři předkola Evropské konferenční ligy. "Šošoni" postupně vyřadili Dila Gori, Apollon Limassol a Tobol Kostanaj. Proti Jablonci se však od začátku projevil velký rozdíl mezi oběma týmy. Domácí v 10. minutě otevřeli skóre. Houskův centr do vápna Pilař hlavou sklepl na Kratochvíla, který propálil brankáře Petráše. Ve 22. minutě přidal Kratochvíl druhý zásah, když Krobův pas na bližší tyč usměrnil do sítě. Jablonečtí pokračovali v aktivní hře. Pilařova přízemní střela skončila těsně vedle. Agilní domácí záložník ve 32. minutě hlavou trefil Kiwiora do ruky, rozhodčí Kehlet ale protesty jabloneckých hráčů nevyslyšel a penaltu nenařídil. V další šanci Pilař o chvíli později vypálil před šestnáctkou mimo tři tyče. Přesto domácí do konce úvodního dějství ještě dvakrát udeřili. V 41. minutě po Holíkově přihrávce kapitán Doležal prostřelil hostujícího gólmana. Mimořádně povedený první poločas korunoval další trefou v nastavení i díky Minárikově teči slovenský záložník Považanec. Deset minut po přestávce Petráš vytáhl Kratochvílovu střelu zpoza vápna. Střelou z dálky se potom neprosadil ani Houska. Na opačné straně Rusnákův pokus minul branku. V 65. minutě Pilař zpětnou přihrávkou našel Kratochvíla, jehož pohotové zakončení skončilo těsně vedle. O 10 minut později snížil prudkou ranou z šestnáctky Jibril. Doležal ani Čvančara následně čtyřbrankový náskok domácím nevrátili, ale Martinec hlavou po rohovém kopu už ano. Jablonec zvítězil po pěti soutěžních zápasech a doma v pohárech triumfoval po osmi utkáních. Úvodní zápasy 4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy: Viktoria Plzeň - CSKA Sofia 2:0 (1:0) Branky: 11. Havel, 72. Mosquera. Rozhodčí: Martins - Campos, Teixeira (všichni Portug.). ŽK: Caicedo, Youga (oba Sofia). Diváci: 6859 (omezený počet). Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Kaša, Havel - Janošek, Bucha (90. Brabec) - Ba Loua (81. Kayamba), Šulc (75. Káčer), Mosquera (90. Hybš) - Chorý. Trenér: Bílek. Sofia: Busatto - Turicov, Mattheij, Antov, Mazikou - Geferson, Youga, Carey - Jomov, Caicedo, Wildshut (75. Charles). Trenér: Mladenov. FK Jablonec - MŠK Žilina 5:1 (4:0) Branky: 10. a 22. Kratochvíl, 41. Doležal, 45.+1 Považanec, 90. Martinec - 74. Jibril. Rozhodčí: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen (všichni Dán.). ŽK: Pleštil, Pilař, Holík - Bičachčjan, Sluka, Anang, Fazlagič, Rusnák. Diváci: 4378. Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec (84. Hübschman) - Pleštil (75. Malínský), Houska, Kratochvíl (80. Martinec), Pilař (79. Smejkal) - Doležal (84. Čvančara). Trenér: Rada. Žilina: Petráš - Rusnák, Minárik, Kiwior, Anang - Gono (46. Slebodník), Fazlagič, Bičachčjan - Kaprálik (46. Sluka), Jibril (80. Jambor), Ďuriš (81. Goljan). Trenér: Staňo. Další výsledky: Žalgiris Vilnius - Bodö Glimt 2:2 (1:0), Neftči Baku - Maccabi Haifa 3:3 (0:1), Riga - Lincoln Red Imps 1:1 (0:0), Hapoel Beer Ševa - Anorthosis Famagusta 0:0, LASK Linec - St. Johnstone 1:1 (0:1).