Matoušek kvůli havárii málem nestihl letadlo, nakonec v Kodani rozhodl

před 14 minutami

Jan Matoušek se jedinou brankou postaral o výhru Slavie v Kodani. Nechybělo ale mnoho a do Dánska by vůbec neodletěl.

Kodaň - Útočník Jan Matoušek ve středu kvůli drobné nehodě málem nestihl odlet slávistických fotbalistů k utkání třetího kola skupiny Evropské ligy do Kodaně. Dvacetiletý talent dorazil na pražské letiště až na poslední chvíli, komplikací v dopravě se ale nenechal rozhodit a v dánské metropoli zlomil čekání na svůj první gól v červenobílém dresu od příchodu z Příbrami. Jeho trefa navíc přinesla slávistům důležité tři body za výhru 1:0 a přiblížila jim postup.

"Fakt jsem se bál, že to vůbec nestihnu. Byly to větší nervy než nedávno u maturity. Pak bylo v řešení další letadlo třeba druhý den, ale to by nebylo ono. Říkal jsem, že budu muset bourat před každým zápasem. Stalo se to, co se stalo. Naštěstí to bylo jen lehké," řekl novinářům Matoušek.

Premiérového gólu za Slavii se dočkal při sedmém soutěžním startu v červenobílém dresu. "Je to pohádka. Byl jsem trochu naštvaný, že jsem nedal gól v předchozích zápasech. Jsem rád, že to padlo zrovna v Kodani v takovémhle zápase a ještě to byl vítězný gól," pochvaloval si Matoušek.

"Doufám, že jsem to prolomil. Jak už jsem říkal dříve, že když dám gól, tak se chytnu. Tak doufám, že to potvrdím třeba hned s Duklou," hleděl k nejbližšímu utkání v lize.

Prosadil se hned po 51 sekundách druhého poločasu po přízemním centru Vladimíra Coufala. "Už v první půli jsem měl takový náznak, že kdybych si to kopl dál, utekl bych stoperům a šel bych sám na bránu. Říkali jsme si, že je to recept, dávat balony na penaltu takhle pod sebe. Do hlavy tam asi nic neudělám, ještě když neumím hlavičkovat," řekl Matoušek ke gólu.

Branku mohl oslavit přímo pod sektorem hostujících fanoušků, kterých přijelo do Kodaně asi 1500. "Je to jako sen. Kolikrát jsem říkal, že bych chtěl dát nejraději gól v Edenu před tribunou sever. Tady bylo fanoušků taky dost, tak se to tomu podobalo. Před rokem jsem hrál druhou ligu, kam chodilo 500 lidí, teď hraju velké zápasy a pomáhám Slavii k bodům," uvedl Matoušek.

Za první gól ve Slavii ho nemine příspěvek pokladníkovi Milanu Škodovi do týmové kasy. "Že prý všechno platím já," smál se Matoušek, který stál Slavii údajně 40 milionů korun.

Gólem posunul Pražany po polovině skupiny na postupové druhé místo dva body před Kodaň. "Nejšťastnější jsem právě za to, že jsme získali tři body, které nám hodně pomohly do tabulky. Máme šest bodů, teď stačí zvládnout dvě domácí utkání a jsme tam," uvedl Matoušek.

Po zranění se do slávistického týmu vracejí uzdravení útočníci Stanislav Tecl a Škoda, Matoušek však věří, že bude nastupovat dál. "Je to na trenérovi. Já doufám, že jo. Myslím, že v takovýchto zápasech, kdy potřebujeme rychlost, bych mohl být platný," dodal Matoušek.