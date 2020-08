Lukakovi sebrali dvě penalty, přesto Shearera překonal. Hvězdou byl ale někdo jiný

Útočník Romelu Lukaku rekordním gólem pomohl fotbalistům Interu Milán ve čtvrtfinále Evropské ligy k vítězství 2:1 nad Leverkusenem, za nejlepšího hráče pondělního duelu v Düsseldorfu se však nepovažoval. Největší hvězdou pro něj byl záložník Nicoló Barella.

Inter už v prvním poločase potvrdil převahu dvěma góly, když se nejprve trefil Barella a chvíli nato zvýšil na 2:0 Lukaku. Belgický útočník se tak prosadil v devíti zápasech po sobě, což se mu povedlo jako prvnímu hráči v historii Evropské ligy nebo jejího předchůdce Poháru UEFA.

Lukaku překonal osmizápasový rekord Alana Shearera z ročníku 2004/05, ale za hvězdu utkání se nepovažoval. "Rekordy jsou fajn, ale důležitější jsou vítězství," řekl v rozhovoru pro Sky Sport Italia. "Dnes odvedla skvělou práci naše obrana a podle mě hráčem zápasu byl Barella. Stejně jako v předchozích zápasech byl všude a byl fantastický," dodal.

Lukaku navíc mohl přidat i další branky a dokonce dvakrát se chystal kopat penaltu, ale oba pokutové kopy byly po zásahu videorozhodčího odvolány. "Viditelně se zlepšujeme, ale musíme se včas naučit rozhodovat zápasy," připomněl Lukaku marnou snahu Interu přidat třetí branku.

Leverkusen totiž dokázal snížit a stále mohl pomýšlet na postup do semifinále, v němž Inter narazí na lepšího z dvojice Basilej - Šachtar Doněck. "Měli jsme rozhodnout dřív a mohli jsme mít klid. Soupeře jsme do velkých šancí nepustili, ale problém je, že my jsme si jich vytvořili dost na to, abychom dali víc gólů," přidal trenér Interu Antonio Conte.

"Hráči ukázali, že jsou hladoví a chtějí něco dokázat. Máme radost, že jsme v semifinále Evropské ligy a musíme se na něj dobře připravit. Chceme totiž dojít až do konce a získat naprosté maximum," přidal Conte.