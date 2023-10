Loni bránil v Pardubicích, teď ho čeká Lukaku. Trpišovský vytáhne mladou zbraň

Obránce pražské Slavie Tomáše Vlčka čeká ve čtvrtek zatím asi největší zápas kariéry. Dvaadvacetiletý fotbalista, který ještě v minulé sezoně hrál za Pardubice, na tiskové konferenci označil zápas Evropské ligy na hřišti AS Řím za splněný sen.

Vlček se v duelu o první místo skupiny G těší hlavně na souboje s belgickým kanonýrem Romeluem Lukakuem.

"Minulou sezonu jsem hrál v Pardubicích a vůbec se mi nesnilo o tom, že bych tady teď mohl sedět. Moc si toho vážím a jsem za to vděčný. Je to splněný sen," uvedl Vlček, který se nebojí výzvy uhlídat silového kanonýra Lukakua, jednoho z nejlepších evropských útočníků posledních let.

"Není malých cílů, chtěl bych bránit ty nejlepší, protože tak se člověk zdokonaluje nejvíc. Jen proti těm nejlepším člověk pozná, na čem by měl zapracovat," podotkl.

Lukaku podle vyjádření trenéra Římanů Josého Mourinha nebude v základní sestavě chybět i proto, že další ofenzivní opory Lorenzo Pellegrini a Paulo Dybala jsou mimo hru. Vlčkův start pro změnu potvrdil kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

"Samozřejmě jsme se na Lukakua už připravovali. Zatím nebudu prozrazovat, jakou taktiku na něj zvolíme. Pevně věřím trenérům, že to na něj bude platit," poznamenal slávistický odchovanec.

Inspirací mu může být výkon Davida Hovorky, který Belgičana uhlídal v roce 2019 při remíze 1:1 v duelu Ligy mistrů.

"Neukazovali jsme si to přímo při přípravě, ale jelikož jsem slávista, tak jsem na zápasy koukal, i když jsem nebyl v kádru. Pamatuji si to. Je to motivace, chci se tomu přiblížit, protože on to zvládl fantasticky," ocenil bývalého stopera, jenž už kvůli vleklým zdravotním problémům ukončil kariéru.

Vlček minulou sezonu hostoval v Pardubicích a po letním návratu do Slavie si získal místo v kádru. Zatím nastoupil k deseti soutěžním zápasům, srovnatelnou atmosféru s kulisou na Olympijském stadionu v Římě pro takřka 70 tisíc lidí ale zatím nezažil.

"Když jsem přicházel z Pardubic, chtěl jsem se poprat o místo v kádru. Nepočítal jsem s tím, že budu hrát každý zápas. Jsem rád, že tu můžu být, trénovat a zlepšovat se. Rozhodně nejsem nijak uražený, když nenastoupím, to k tomu absolutně nepatří. Čekal jsem trpělivě na šanci, která přišla, a jsem za to neskutečně vděčný," dodal.