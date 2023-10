Bitva jitřící staré rány. Rasismus nezmizel, obává se hvězda Rangers přijetí v Praze

Emocemi nabité vzpomínky se derou na povrch. Duel Evropské ligy mezi Spartou Praha a Glasgow Rangers jitří staré rány, na Letné se ve čtvrtek večer očekává nesmlouvavá řežba vyostřená několikaletým příběhem fanouškovské nenávisti, která se paradoxně zrodila na druhém pražském břehu.

Psal se 18. březen 2021, když se v glasgowském Ibrox Parku odehrál zápas, jaký silou vášní, které spustil, těžko hledá v moderní historii českého klubového fotbalu srovnání.

Slavia ve Skotsku uspěla a slavně postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy, šlo ale o zdraví a následně i o pošramocenou pověst.

Finský záložník Glen Kamara obvinil stopera Slavie Ondřeje Kúdelu z rasismu, český fotbalista dostal trest na deset zápasů a přišel o Euro v barvách národního týmu.

Incident hluboce zasáhl českou fotbalovou veřejnost a do jisté míry spojil i místní jinak nesmiřitelné rivaly.

Když na podzim přijeli Rangers pro změnu na Spartu, znovu plály vášně, přestože bylo v hledišti po trestu za rasismus části fanoušků v předkole Ligy mistrů proti Monaku jen necelých 11 tisíc dětí.

Steven Gerrard - v Česku fotbalová persona non grata - si po utkání stěžoval, že děti bučely právě na Kamaru, který byl nakonec v duelu vyloučen.

Někdejší hvězda Liverpoolu v podstatě nařkla dětské fanoušky z rasismu a poté těžce nesla, že UEFA Spartu nepotrestala. Do záležitosti se aktivně vkládali i politici a Rangers se v Praze stali ještě nenáviděnějšími.

Teď v české metropoli nastoupí znovu, s novým trenérem, obměněným týmem, a bez Kamary, už hráče Leedsu.

Jedním z pamětníků minulého vyhroceného klání se Spartou je současný kapitán Rangers James Tavernier. Na nepřátelské prostředí na Letné dodnes nezapomněl.

"Bylo to velmi zvláštní, protože to byl dav plný dětí. Při hraní toho moc neslyšíte, ale ve chvíli, kdy Glen nastoupil, ozvalo se pískání," citoval ho skotský The National.

"Původně přitom rozhodli, že se bude hrát bez diváků, na děti to změnili až potom. Nejsme ti, kteří by měli rozhodovat o tom, co se stalo, musíme se přes to přenést, všechno z minulosti blokovat a pokusit se vyhrát," prohlásil Tavernier.

Přál si, aby tentokrát vše proběhlo v klidu: "Teď jsme v roce 2023, takže doufáme, že přijetí bude úplně jiné. Přijeli jsme jen hrát fotbal a nabídnout dobrou show našim fanouškům."

"Snad neuslyšíme to samé, co před dvěma lety, nicméně si nemyslím, že je rasismus problém, který by už ze světa vymizel. Počkáme a uvidíme," dodal značně nejistě.

Sparta vydala před čtvrtečním zápasem vstřícné prohlášení směrem k nové, sportovnější kapitole vzájemného zápolení a ani trenér Brian Priske nechtěl minulost řešit.

"Pro mě je důležitá přítomnost. Je také důležité hledět dopředu a nedívat se na to, co se stalo před pár lety a kde kdo hrál. Není to důležité. To je můj vzkaz nejen fanouškům Sparty, ale i Rangers. Víme, co se v minulosti stalo, ale teď jsme tu všichni od toho, abychom odehráli špičkový zápas a předvedli nejlepší možný výkon," prohlásil šestačtyřicetiletý Dán, který Spartu v uplynulé sezoně dovedl k prvnímu mistrovskému titulu po dlouhých devíti letech.

"Na Letné máme za poslední dobu fantastické diváky, odvádějí skvělou práci. Můžu je jen povzbudit, aby do toho dali všechno jako obvykle, fandili klukům, hnali nás a aby oba fanouškovské tábory vytvořily úžasnou atmosféru, na kterou budeme pyšní. Chceme tím vyslat signál, že rasismus do fotbalu v žádném ohledu nepatří," řekl Priske na tiskové konferenci.

Zvláštní šťávu navíc dostane utkání i díky přítomnosti útočníka Abdallaha Simy, jenž si v rámci velkého evropského fotbalu udělal jméno působením ve Slavii.

Dvaadvacetiletý Senegalec přišel v létě na Ibrox Park na hostování z Brightonu a trefil se v posledních pěti soutěžních zápasech. Podle skotského listu The National by to právě on mohl mít s domácimi fanoušky nejsložitější.

"Hrál jsem za Slavii, takže mě na Spartě nebudou mít rádi. Mám ale radost, že se tam vracím a udělám všechno pro to, abychom vyhráli," uvedl Sima v týdnu. V prosinci 2020 na Letné dvěma góly rozhodl o výhře Slavie 3:0 v derby.

Rangers už na něj spoléhají, jak dokládají slova kapitána Taverniera. "Je naší velkou útočnou hrozbou, má elektrické tempo a umí zakončit z nejrůznějších pozic," konstatoval fotbalista, který je členem modrobílé armády už přes osm let.

Sparťané přiznali, že během přípravy přišlo Simovo jméno hodně na přetřes, tým rozebíral Senegalcovu hru na videu. "Je dobrý, musíme si na něj dát pozor," uvedl záložník Lukáš Sadílek.

Duel bude i pikantním soubojem trenérů a někdejších spoluhráčů z FC Bruggy. Priske novému kouči Rangers Belgičanovi Philippu Clementovi popřál v agažmá štěstí, ovšem až za dva týdny po vzájemných střetnutích.

Ty budou klíčem k případnému postupu do vyřazovacích bojů. Ve skupině C totiž mají všechny čtyři týmy po dvou zápasech po třech bodech. Zápasy mezi Spartou a Rangers a Arisu Limassol s Betisem Sevilla začínají v 18:45.