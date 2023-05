Leverkusen do finále Evropské ligy neprošel. AS Řím si zahraje finále podruhé v řadě

Fotbalisté Leverkusenu si finále Evropské ligy nezahrají. Bayer remizoval v domácí odvetě semifinále s AS Řím bez branek a po úvodní venkovní porážce 0:1 do souboje o vítěznou trofej nepostoupil. Adam Hložek naskočil jako střídající hráč v 80. minutě, Patrik Schick je do konce sezony ze zdravotních důvodů mimo hru.

AS Řím si v pohárech zahraje finále podruhé za sebou, před rokem ovládl Evropskou konferenční ligu. Jeho soupeřem 31. května v Budapešti bude vítěz druhého semifinále mezi Sevillou a Juventusem Turín, které se po remíze 1:1 po 90 minutách prodlužuje.

