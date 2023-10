Kuchtu těšilo, že potkal "inteligentního" Simu. Tajemně se vyjádřil o Slavii

Po bezbrankové remíze mezi fotbalisty Sparty a Rangers ve 3. kole skupiny Evropské ligy převažovalo u domácího útočníka Jana Kuchty zklamání.

Mrzelo ho, že Pražané neproměnili několik velkých šancí, myslí si však, že ještě neukázali to, čeho jsou schopní. Potěšilo ho alespoň, že se po čase potkal s bývalým spoluhráčem ze Slavie a nyní oporou "Jezdců" Abdallahem Simou. Řekl to v rozhovoru s novináři.

"Převažuje samozřejmě zklamání, protože jsme chtěli vyhrát a průběh zápasu odpovídal nám. Sami jste viděli, že jsme nedali spoustu vyložených šancí, a proto máme jen jeden bod. Myslím si, že jsme ještě neukázali to, čeho jsme schopní," uvedl šestadvacetiletý Kuchta.

Letenští dominovali přibližně hodinu hry, poté začali hrozit i Rangers a v 85. minutě střídající Danilo napálil břevno.

"Měli jenom tuhle vyloženou šanci. Jinak měli lehké závary, trefovali to okolo brány, nebyly to vyložené šance. Bylo to tím, že jsme trochu otevřeli hru, chtěli jsme hrát vabank a přehoupnout utkání na naši stranu. Když chcete vyhrát, musíte někdy riskovat, kór v Evropské lize. Proto měli šance," prohlásil český reprezentant.

Odveta ve skotské metropoli je na programu 9. listopadu.

"Bude to podobné utkání. Akorát na Ibrox Stadium jsem hrál, když tam nebyli diváci (se Slavií v osmifinále EL v sezoně 2020/21). Bude tam bouřlivá atmosféra jako tady u nás. Pro ně taky nebylo vůbec jednoduché hrát před našimi fanoušky, kteří jsou fantastičtí. Musíme se s tím vypořádat, pokud chceme postoupit ze skupiny," podotkl Kuchta.

Pražané mají stejně jako rekordní pětapadesátinásobní skotští mistři čtyři body, v čele "céčka" je o dva body Betis Sevilla po dnešní výhře 1:0 na hřišti kyperského Arisu Limassol. Na jaře budou v pohárech pokračovat tři ze čtyř týmů v jednotlivých tabulkách.

První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druzí v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze EL s mužstvy z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

Kuchta měl radost, že se potkal se Simou, s nímž získal ve Slavii titul.

"Rád jsem Simiče viděl, ušel kus cesty. Konečně je zdravý. Rangers pomáhá, je pro ně důležitým hráčem, dává góly, má asistence. Jsem rád, že jsme se viděli, předevčírem jsme si napsali pár zpráv, že se na sebe těšíme, a po zápase jsme se samozřejmě taky bavili," řekl bývalý útočník Žižkova, Bohemians 1905, Liberce či Lokomotivu Moskva.

V rozhovoru s novináři dostal i otázku, jestli Simu nepřekvapilo, že jakožto někdejší hráč Slavie hraje za jejího největšího rivala Spartu.

"Věděl, jaká tam je situace. Nechtěl bych k tomu víc dodávat, protože je to inteligentní hráč," uvedl Kuchta.