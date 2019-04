Krutý výsledek. Proti Chelsea bychom potřebovali střídat jak v ragby, říká Trpišovský

před 22 minutami

Je fanouškem Liverpoolu, v nedělním souboji lídra Premier League s Chelsea ale udělá výjimku. Takový dojem na Jindřicha Trpišovského udělali The Blues. "Postup nebalíme, ale odveta na Stamford Bridge bude ještě o iks procent těžší," tvrdí slávistický kouč.

Hráli jste výborně, ale prohráli jste gólem pět minut před koncem. Jak zápas hodnotíte?

V prvním poločase jsme podali velmi dobrý výkon, hráli jsme, jak jsme doufali a jak jsme se připravovali. Jenže po přestávce jsme ztratili linii hry, hodně času jsme strávili bez míče, přičemž jsme nedokázali tolik tlačit na první rozehrávku soupeře. Paradoxně jsme ale měli dvě velké šance. Takové zápasy jsou o produktivitě, nemůžete počítat s tím, že si proti Chelsea vypracujete řadu šancí. I vzhledem k její kvalitě jsme měli problémy v posledních pětadvaceti metrech hry. Když jdete v přečíslení čtyři na tři, tři na dva, tak musíte dát gól. Ukázková situace byla koncem první půle, kdy se Masopust skvěle uvolnil, ale trefil posledního bránícího hráče, Olayinka přitom byl sám před brankářem.

Jste zklamaný z výsledku?

Kluci dali do zápasu všechno, což je logické, kromě nasazení ale předvedli i kvalitu. Bohužel s nejhorším možným výsledkem. Prohráli jsme, aniž bychom vstřelili gól, ale v některých fázích jsme hráli skvěle. Ze zápasu mám rozporuplné pocity.

Čtvrt hodiny před koncem jste do hry poslal Josefa Hušbauera, který sice připravil gólovku pro Jana Bořila, ale neuhlídal Alonsa, který skóroval. Nelitoval jste svého rozhodnutí?

Pepa šel na hřiště proto, že jestli jsme chtěli mít reálnou šanci na postup, měli jsme vyhrát. Alonso nebyl primárně Hušbyho hráč, měl ho na starosti Mick (van Buren), ale musím se podívat na video, jestli zrovna nebyl v náběhu. Na druhou stranu Pepa byl jeden z mála hráčů, který dokázal vyprodukovat takový centr, jakým našel Bořila, a troufnu si říct, že kdyby v brance stál jiný gólman než Kepa, byl by z toho gól.

Nemá Hušbauer pro zápas s top soupeřem rychlostní limity?

Ale má zase nejrychlejší myšlení, což prokázal čtyřmi body na Dukle. Někdy to není úplně o běhání. Potřebujete směs různých hráčů a Pepa šel na hřiště v momentě, kdy jsme potřebovali nastartovat. To byl jeho úkol.

Seville jste nastříleli šest branek, teď Chelsea ani jednu. Proč?

Neproměnili jsme šance, o některé dobré jsme se sami připravili - viz Masopust, nebo Ibra (Traoré), který kdyby si to místo střely dal se Zmrhalem, šli by sami na bránu. Někdy dáte gól ramenem, aniž byste věděli, kde je balon, jindy vám to tam prostě nepadne.

Přemýšlíte po výsledku 0:1 vůbec ještě o postupu?

Budeme se samozřejmě snažit, ale Chelsea je doma ještě silnější. Naopak nám budou chybět naši fanoušci, skvělá atmosféra v Edenu. Pak je otázka, v jakém složení nastoupí, když vystřídala, tak nám zatopila pod kotlem. Musím přiznat, že někteří hráči, kteří nastoupili v základu, nám do naší hry vyhovovali. Zápas na Stamford Bridge bude ještě o iks procent těžší.

Rozestavení, ve kterém jste nastoupili, jste po zápasu v Seville zkoušeli teprve podruhé. Proč jste volil tuhle variantu?

Důvod byl jednoznačný - rozbít Chelsea její dominanci ve středu hřiště. Záměrem bylo přehustit střed, vytlačit soupeře do šířky a tam je dohrát. Což se ukázalo jako dobrá taktika, ale v 60. minutě bychom potřebovali poslat na hřiště osm nových pracantů. Prostřídat to jako v ragby (smích) .

V neděli vás čeká derby. Jak bude těžké přepnout z Chelsea do ligového módu?

Nebude. Víme, co nás čeká - největší zápas v Česku. My v realizačním týmu ho zažijeme poprvé doma. Co nás ale čeká, to je dát některé kluky dohromady. Třeba Bořil na kraji vymazal Pedra a pak si ještě vzal Williana. Není prostě úplně ideální se ve čtvrtek v jedenáct večer vyždímat do mrtva a v neděli hrát.

Ale zase máte tak široký kádr, že sestavou můžete rotovat.

Je otázka, kdybychom nerotovali, zda bychom neměli lepší výsledky. Ale hrajeme náročným stylem a ten není možný opakovat v jedenácti lidech. Samozřejmě každý si chce zahrát proti Chelsea, každý chce hrát derby, ale je potřeba dát ega stranou, povýšit zájem Slavie nad své osobní cíle. Tohle závisí na kabině, a kdyby to kluci nepřijali, tak by to bylo špatně. Máme k dispozici dvacet hladových hráčů a je pravda, že není jednoduché z nich vybírat.

A co říkáte jarnímu zlepšení Sparty?

Kromě zápasu v Mladé Boleslavi všechno vyhrála, v jarní tabulce jí patří první místo. Zlepšila se i herně, dostává méně branek. Má nesmírně silný tým a kdo viděl její zápas s Plzní, ví, jak je nepříjemná. Ale žádné derby není jednoduché. Záleží na tom, jak se v ten den D nachystáte.