Kotal věří v Hanckův návrat a chystá proti Celticu změny v sestavě

Poslední dva zápasy fotbalisté Sparty prohráli a trenér Václav Kotal proto chystá pro čtvrteční zápas čtvrtého kola základní skupiny Evropské ligy s Celticem změny v sestavě. Jednou z nich by mohl být i návrat obránce Dávida Hancka.

Slovenský obránce v tomto ročníku nastoupil pouze k jedinému zápasu. Před třemi týdny byl v základní sestavě proti Celticu, na jehož hřišti Sparta vyhrála 4:1 a po dvou předchozích porážkách oživila naděje na postup. Poté však kvůli zdravotním potížím znovu vypadl ze sestavy a vrátit by se mohl ve čtvrtek právě proti Celticu.

"Dnes jde do tréninku a pokud se vyjádří, že je připraven, tak by měl nastoupit," řekl Kotal na dnešní videokonferenci. "Věřím, že je tím hráčem, který dodá obraně klid. Ale bude to otázka práce celého týmu a organizace celé defenzivy. A samozřejmě s ohledem na poslední výsledky přijdou i další změny v sestavě," dodal.

Aby si Sparta udržela šanci na postup, musí porazit Celtic i podruhé. Situaci jí však komplikuje rozsáhlá marodka, na které jsou například útočníci Adam Hložek nebo obránci Lukáš Štetina nebo Ondřej Čelůstka. Letenští navíc po vítězství ve Skotsku prohráli 1:3 v Plzni a v neděli nečekaně doma 2:4 s Českými Budějovicemi.

"S Budějovicemi jsme sice prohráli, ale měli jsme 27 střel, takže rozhodla nízká efektivita a chyby v obraně. Proto věřím, že jsme si to už vybrali a navážeme na výkon z Celticu a odstartujeme další sérii," řekl Kotal. "Způsob hry by se změnit neměl, ale důležité bude, v jakém rozestavení nastoupí soupeř," přidal.

"Celtic jsme sledovali a hráli na čtyři i na tři obránce, na to budeme reagovat. Nyní hlásí, že chtějí hrát ofenzivně, tak jsem na to zvědavý. Věřím, že hráči si uvědomí, že jen kolektivní a zodpovědný výkon nám může přinést výsledky," prohlásil osmašedesátiletý kouč.

Kotal se dokáže vcítit do pozice trenéra Celticu Neila Lennona, který je po posledních výsledcích pod tlakem a dnes proti jeho setrvání u týmu v Glasgow protestovali někteří fanoušci. "Tlak fanoušků je v každém klubu velký. Ve fotbale přichází dobré i horší chvíle a je to otázka síly mužstva, jak se s tím dokáže vypořádat," uvedl.