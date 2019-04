Komentář: Slavia se loučí s pohárem. Skvělá, statečná, s uznáním fotbalové Evropy

před 35 minutami

Červenobílý festival v ochozech Stamford Bridge podtrhl fantastický dojem, který Slavia v Anglii zanechala.

Když před dvanácti lety Slavia prohrála v Londýně 0:7, červenobílá děkovačka po zápase obletěla svět. Důvod? Fanoušci sešívaných dokázali svůj tým, zrovna potupený slavným Arsenalem, ocenit.

Celý stadion se zastavil, stewardi před tribunou si sedli, střecha se otřásala a všechny šroubky na Stamford Bridge se vyviklaly aspoň o tři otočky. Děkovačka. Není co dodat. Zveřejnil(a) SK Slavia Praha dne 18. April 2019

Také čtvrteční slávistický rituál zaujal média. Dokonce natolik, že britský režisér věnoval Slavii několik minut televizního přenosu. Na trávník si poslušně kecli i členové ochranky, tak mocná energie z červenobílé záplavy čišela.

Přitom po sedmnácti minutách to spíš vypadalo na repete výbuchu s Arsenalem. Skvělý Pedro organizoval smrtící nájezdy do zkoprnělé slávistické defenzivy a mnozí příznivci sešívaných děkovali Velkému pátku, že je na druhý den ušetří konfrontaci s "nesešívanými" kolegy v práci.

Hororový úvod ovšem slávisty kupodivu nesrazil, naopak, ve druhém poločase předvedli mimořádný výkon. Když hráči Chelsea i britští novináři Slavii po prvním zápase chválili, dodávali, že na Stamfod Bridge čeká Trpišovského partu úplně jiný duel. Jinými slovy: v Edenu to byla zajímavá bitva, v Londýně to ale už bude válec.

O to senzačnější byl pohled na Slavii, jaký strach slovutnému soupeři ve druhé půli nahnala.

Na borce v modrých dresech, po dlouhé minuty zamčených na své vlastní polovině.

Na nejdražšího gólmana světa Kepu Arrizabalagu, jenž musel natahovat čas tak intenzivně, že dostal žlutou kartu.

Na rozpačité výrazy fanoušků Chelsea, pod nimiž nervozně "tancoval" manažer Maurizio Sarri - sem a tam podél postranní čáry.

Na kdyby se nehraje, nemá cenu řešit, jak daleko byla Slavia od senzačního postupu do semifinále Evropské ligy. Faktem ale už je to, že červenobílí sehráli s Chelsea naprosto vyrovnaný dvojzápas - s jemnou nadsázkou se dá napsat, že kdyby teď dostal laso z Londýna třeba takový Traoré, nikdo by se po jeho výkonech ani nedivil.

Před slávistickou jízdou Evropskou ligou by se zkrátka slušelo smeknout. A co jiného než kšiltovku.