Komentář: Když i trávníkáři brečí. Slavia píše historický příběh, který ještě nekončí

před 31 minutami

Mohutnou červenobílou energií explodoval krátce před čtvrteční půlnocí stadion v Edenu. Slavia vyřadila Sevillu, tým z té nejužší, ryzí světové špičky. A co víc: v případě současné Slavie je teď možné úplně všechno.

Štěstí? Možná. Gól klíční kostí Alexe Krále bude i po letech patřit k jednomu z mement dvojutkání se Sevillou.

To ale nic nemění na tom, že slávisté si postup do čtvrtfinále zasloužili. Vydřeli. Koho by po losu napadalo, že pětinásobný vítěz Evropské ligy bude v prodloužení zápasu v Edenu šlapat vodu, odkopávat balony a tahat čas? Že mu borci v červenobílých dresech nakonec stejně nasází celkem šest gólů?

Slavia přitom přišla přes nejtěžšího protivníka, kterého mohla vyfasovat. A dá se to i kvantifikovat: Sevilla je na šestém místě tabulky koeficientu klubů, před ní už jsou jen giganti typu Barcelony a Realu Madrid.

Slávisté se vezou na vlně euforie, jejich výkony rostou přímo úměrně s atmosférou v kabině. Co třeba takový Miroslav Stoch: muž, na němž v minulosti ulpěla pověst problémového hráče neuznávajícího autority. Jenže teď? Po vstřeleném gólu v Seville se otočí a upaluje směrem ke hostující lavičce, aby se sklouzl do náručí trenérů a spoluhráčů. Potvrzují se tak zprávy, že sešívanou partu netrhají osobní ambice, že hráči z lavičky fandí a podporují ty, kteří jsou zrovna na place.

K tomu přispívá i rotace kádru, kterým jak rumpálem točí trenér Jindřich Trpišovský. Sympatický trenér se v poslední době ukazuje i jako mazaný stratég. Pro zápasy s Genkem i Sevillou si pokaždé připravil překvapivý tah a pokaždé mu vyšel, jako v posledním případě vyslání obránce Michala Frydrycha na hrot.

A po zápase si moc dobře uvědomoval, co všechno s týmem dosáhl. "Vidět tolik šťastných lidí byl fantastický pocit, i trávníkáři brečeli," vyprávěl dojatě na tiskové konferenci.

Jestli je Trpišovský strůjcem slávistického zázraku, pak jeho symbolem je Alex Král. Dvacetiletý kluk se ve Slavii proslavil nejen svým účesem (na který se mu mimochodem údajně chystali s nůžkami a strojkem v rukou Milan Škoda a Josef Hušbauer, Král jim ovšem dokázal uniknout), ale především parádními výkony.

Jak tvrdí Patrik Gedeon, jenž ho zná z působení v Teplicích, proti Královi se hraje mimořádně obtížně. Je neuvěřitelně variabilní, má nepředvídatelné řešení situací. A také je na svůj věk zdravě sebevědomý.

Ale pozor. I přes všechnu tu blyštivou slávu postupu do čtvrtfinále Evropské ligy mají slávisté jinou prioritu, a tou je ligový titul. Už v neděli je čeká náročné utkání v Příbrami a kouč Trpišovský teď bude mít trochu fušku, aby své svěřence vrátil zpátky na zem.