Jablonec má zítra hrát Evropskou ligu v Arménii, ale nedaří se mu odletět

před 36 minutami

Fotbalisté Jablonce musejí na cestě ke čtvrtečnímu úvodnímu venkovnímu utkání 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan řešit nečekané potíže. Kvůli problémům s leteckým dopravcem Severočeši neodcestovali podle plánu ráno a stále zůstávají v Praze. Tým trénuje na Strahově a do arménského města Gjumri, kde se duel hraje, by měl odletět až večer. Zápas má výkop ve čtvrtek v 15:30 SELČ.

Jablonečtí měli odcestovat do Arménie v půl deváté ráno, ale kvůli několikahodinovému zpoždění stroje při cestě do Prahy byl let zrušen. Náhradní dopravce, soukromá egyptská aerolinie, však nedostal povolení k přeletu nad vzdušným prostorem Ukrajiny, Ruska a Běloruska.

"Tým tak bude dnes večer trénovat v Praze na Strahově. Aktuálně řešíme večerní odlet do Arménie s jiným dopravcem," uvedl pro klubový web jablonecký tiskový mluvčí Martin Bergman.

Zpožděný odlet je pro Severočechy velkou komplikací, v Arménii jsou totiž složitější podmínky pro aklimatizaci. Let do Gjumri trvá přes čtyři hodiny, na místě je dvouhodinový časový posun vpřed a navíc velké vedro. Jablonečtí dnes měli v dějišti absolvovat tradiční předzápasový trénink, který ale nestihnou.

Zápas se hraje v Gjumri, vzdáleném asi 125 kilometrů od Jerevanu, kvůli tomu, že v arménské metropoli vrcholí evropský šampionát devatenáctek. Odveta je na programu příští čtvrtek v Jablonci. Postupující si ve 3. předkole zahraje s lepším z dvojice anglický Wolverhampton a severoirský celek Crusaders.