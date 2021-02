Slavia bude hrát Evropskou ligu doma. Dostala výjimku, Leicester může přijet do Prahy

Fotbalová Slavia dostala od ministerstva zdravotnictví výjimku, která umožní Leicesteru přijet do Prahy k zápasu úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy, který je v plánu příští čtvrtek. ČTK to řekl tiskový mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.

Všechny osoby, které přicestují z rizikových zemí včetně Velké Británie, musejí do pětidenní karantény. Výprava anglického mužstva tuto povinnost mít nebude, ale v Česku smí strávit maximálně 24 hodin. Pokud by Slavia s žádostí o výjimku neuspěla, musela by utkání uspořádat v jiné zemi.

Odehrát zápas na stadionu v Edenu ještě oficiálně povoleno nebylo, ale má jít pouze o formalitu. "Na základně doporučení naší agentury došlo k udělení výjimky, že můžou přijet hráči Leicesteru a nemusí do pětidenní karantény. Vzhledem k tomu, že to vydává stejný člověk, tak jim po příjezdu asi těžko zakáže odehrát utkání. Ještě to není oficiální, ale je to administrativní záležitost a nestane se, že by se utkání neodehrálo," řekl Večerka.

Ministerstvo zdravotnictví se k udělení výjimky na dotaz ČTK nevyjádřilo. "Vzhledem k tomu, že se jedná o probíhající řízení, nebude ministerstvo zdravotnictví do vydání rozhodnutí a případného podání námitek záležitost nijak komentovat," napsala tisková mluvčí Barbora Peterová.

Zatím tedy není jasné, jaká hygienická opatření bude muset Leicester během návštěvy Prahy dodržovat. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík už dříve na twitteru uvedl, že navržená výjimka pro hostující tým předpokládá PCR test po příletu do Česka, izolaci do jeho výsledku, pohyb v zemi výhradně v místě odděleného ubytování a zápasu a používání respirátoru FFP2 po dobu pobytu v zemi.

Slávisté počítají s tím, že po návratu z odvety, která je v Anglii na programu ve čtvrtek 25. února, budou muset do pětidenní izolace. Následný nedělní ligový duel na stadionu Slovácka v Uherském Hradišti by pak musel být odložen.