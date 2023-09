Fanoušci Rangers vítají "snadný" los. Praha je dráždí, chtějí spravedlnost pro Kamaru

Rivalita mezi Glasgow Ranger a pražskými S na podzim rozepíše třetí kapitolu. Rozhodl o tom los, který do skupiny letošního ročníku fotbalové Evropské ligy přisoudil Spartu. Znovu po dvou letech.

Dvojzápas tehdy provázely velké vášně. Trenér Rangers Steven Gerrard po utkání v Praze kritizoval bučení sparťanských dětí na záložníka tmavé pleti Glena Kamaru, jenž byl vyloučen.

Pražské publikum tím mimo jiné reflektovalo jarní události z osmifinále Evropské ligy, ve kterém Kamara obvinil z rasistických poznámek slávistického obránce Ondřeje Kúdelu.

Na Letné kvůli disciplinárnímu trestu za rasismus části fanoušků v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů s Monakem chyběli dospělí fanoušci, výjimkou byl doprovod téměř 11 tisíc dětí.

Gerrard později vyjádřil překvapení a zklamání z verdiktu UEFA netrestat Spartu za neprokázané rasistické chování diváků. Skotská strana nebyla ochotna pochopit, že finský záložník vzbudil negativní emoce nikoli barvou pleti, ale chováním (nejen) na hřišti.

Do kauzy se vložili i politici a Letenských se zastal předseda FAČR Petr Fousek. Kamara nyní působí v Leedsu, kam přestoupil ve čtvrtek, jen den před losem.

Přesto bude příběh sedmadvacetiletého záložníka jedním z hlavních motivů podzimního dvojsouboje. Někteří skotští fanoušci na síti X (dříve Twitter) hned začali posílat soupeři výhružné vzkazy, jiní vzpomínají svou bývalou oporu. "Spravedlnost pro Kamaru," napsal TenHag Terror. Další už mají zase dost cestování do České republiky. "Proč vždycky dostaneme tým z Prahy," posteskl si muž pod jménem Ian Milne.

Většina z nich se ale shodne, že by Letenští neměli být pro Rangers obtížným soupeřem. Jako by zapomněli, že pražský tým soupeře z Glasgow doma porazil 1:0. "Malý český klub bude snadným soustem," tipuje například uživatel s přezdívkou James.

Jak ale upozorňuje jeho kolega David Stirling, podcenit české šampiony by byla chyba. "Byla to právě Sparta, kdo nás dostal do nejlepšího koše a pozor, porazila Dinamo Záhřeb 4:1. Limassol zase rozstřílel Slovan 6:2… Budeme muset ukázat hodně kvality, abychom postoupili," varoval.