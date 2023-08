Dechberoucí obrat Sparty! Letenští přejeli Dinamo 4:1 a zahrají si Evropskou ligu

Fotbalisté Sparty porazili v domácí odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy Dinamo Záhřeb 4:1 a navzdory úvodní prohře 1:3 postoupili do skupiny.

Fotbalisté Sparty se radují po trefě do sítě Dinama Záhřeb | Foto: ČTK

Hlavní fázi druhé nejprestižnější pohárové soutěže si zahrají potřetí za poslední čtyři sezony. Jména tří soupeřů jim určí páteční los. Chorvatský celek se po konci v kvalifikaci Ligy mistrů i Evropské ligy "propadl" do hlavní fáze Konferenční ligy.

Domácí poslal na vyprodané Letné do vedení už po necelých dvou minutách Lukáš Haraslín. Ještě v prvním poločase zvýšil Asger Sörensen, na jehož trefu navázal po změně stran Filip Panák. Hosté krátce poté zásluhou Martina Baturiny snížili, ale v 87. minutě Victor Olatunji posunul úřadující české mistry do skupiny Evropské ligy.

Pražané si částečně spravili náladu po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů s FC Kodaň. Postupem do hlavní fáze Evropské ligy, kterou si zahrají pojedenácté (dříve pod názvem Poháru UEFA), vydělali 3,63 milionu eur (téměř 87,5 milionu korun). Dánský kouč Brian Priske se na šestý pokus dočkal na lavičce Sparty vítězství v utkání evropského poháru.

"Jak jsem řekl klukům, jsem na ně hodně pyšný za to, jak hráli a jak k zápasu ve všech ohledech přistoupili. Podařil se jim malý zázrak. Po celých 90 minut ukazovali úžasný charakter a dosáhli něčeho velkého," řekl Priske na tiskové konferenci.

V sestavě domácích nastoupilo útočné trio Kuchta, Olatunji, Haraslín. Ze zdravotních důvodů chyběli Mejdr a Vitík. V jedenáctém soutěžním utkání po sobě podpořila Pražany vyprodaná Letná, kam zavítalo 17.953 diváků. Dinamo se musí při venkovních zápasech v evropských pohárech obejít bez fanoušků kvůli tomu, že před utkáním 3. předkola Ligy mistrů s AEK Atény zemřel v řecké metropoli 8. srpna po potyčkách fanoušek domácího týmu, který podlehl bodným ranám. Sektor hostů zaplnili mladí fotbalisté a fotbalistky ze sparťanské akademie a partnerských klubů.

Sparta začala výborně a po necelých dvou minutách se ujala vedení. Haraslín si přehodil míč z levé nohy na pravou a střelou na vzdálenější tyč otevřel skóre. Slovenský reprezentant dal čtvrtý gól v sezoně.

V osmé minutě mohl vyrovnat kapitán hostů Petkovič, kvůli ofsajdu však jeho trefa neplatila. Po čtvrthodině hry Vindahl vytáhl Marinovu ránu k tyči zpoza šestnáctky. Ve 24. minutě udeřili domácí podruhé. Kairinenův centr z rohu našel nikým nehlídaného Sörensena a dánský stoper se hlavou nemýlil. V tomto ročníku se zapsal mezi střelce poprvé.

V 35. minutě po Kairinenově centru hlavičkoval kapitán Krejčí vedle. Zkraje druhého poločasu Olatunjiho hlavičku, opět po Kairenonově standardce, vytáhl na roh brankář Nevistič.

V 56. minutě Ljubičič utekl sparťanské obraně, ale na vyběhnutého Vindahla nevyzrál. Po hodině hry hosté Spartu zatlačili, jenže Baturina vypálil vedle. V 67. minutě se Zeleného přihrávka před branku odrazila k volnému Panákovi a střední obránce Sparty premiérovou brankou v sezoně zvýšil na 3:0. V tu chvíli Sparta postupovala.

"Určitě to byl nejdůležitější gól v kariéře, jelikož jsem jich moc nedal. Překvapilo mě, že se ke mně míč odrazil. 'Zelí' to centroval, Birmančevič šel na přední tyč, balon vypadl přede mě. Zachoval jsem chladnou hlavu a s přehledem jsem to proměnil. Ne, spíš s velkým štěstím," uvedl se smíchem Panák.

Krátce poté se Zelený v souboji dvou střídajících hráčů zbavil ve vápně Šutala, jenže ve velké příležitosti zamířil nad. Domácí promarněná šance o chvíli později mrzela ještě víc, jelikož hosté po rychlém brejku snížili. Baturina v šestnáctce "umotal" Sörensena a střelou k tyči překonal Vindahla.

Letenští si vzali třígólový náskok zpět v 87. minutě. Střídající Pešek přihrál do běhu Olatunjimu, ten se zbavil Šutala a prostřelil Nevističe. Nigerijský útočník vstřelil druhý soutěžní gól v dresu Sparty. Při následujícím brejku domácích zakončil střídající Karabec vedle.

Sparta, která v minulých třech předkolech evropských soutěží vypadla, vyhrála v pohárech po sedmi zápasech a ve čtvrtém vzájemném pohárovém utkání Dinamo poprvé porazila. Zároveň mu oplatila vyřazení z úvodního kola Poháru UEFA v sezoně 2008/09. Letenští přešli přes chorvatského soupeře ve vyřazovacím pohárovém dvojzápase poprvé na třetí pokus. Dinamo venku v pohárech s českými týmy nevyhrálo ani napopáté (bez Veletržního poháru).

Odvetné utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy:

Sparta Praha - Dinamo Záhřeb 4:1 (2:0)

Branky: 2. Haraslín, 24. Sörensen, 67. Panák, 87. Olatunji - 71. Baturina. Rozhodčí: Stieler - Gittelmann, Borsch - Fritz (video, všichni Něm.). ŽK: Olatunji, Wiesner - Moharramí. Diváci: 17.953 (vyprodáno). První zápas: 1:3, postoupila Sparta.

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Krejčí - Wiesner (84. Pešek), Kairinen, Laci (69. Sadílek), Ryneš (63. Zelený) - Kuchta (84. Karabec), Olantuji, Haraslín (63. Birmančevič). Trenér: Priske.

Dinamo: Nevistič - Moharramí (46. Šutalo), Ristovski, Perič, Ljubičič - Bulat (89. Drmič), Mišič - Špikič (71. Emreli), Baturina, Marin (46. Mychajličenko) - Petkovič. Trenér: Jakirovič.