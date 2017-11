Video: Cantona, nebo Chuck Norris? Evra kopl před zápasem vlastního fandu do hlavy

před 1 hodinou

Zkušený obránce Olympique Marseille Patrice Evra předvedl před utkáním Evropské ligy proti Guimarãesi neskutečný zkrat. Během rozcvičky se zapletl do hádky s jedním z vlastních fanoušků, kterého poté z ničeho nic trefil kopačkou do hlavy. Zapsal se tak do dějin druhé nejprestižnější evropské soutěže jako první hráč, který dostal červenou kartu ještě před samotným začátkem utkání.

Guimarães - Zkušený obránce Olympique Marseille Patrice Evra předvedl před čtvrtečním utkáním Evropské ligy proti Guimarãesi neskutečný zkrat. Během rozcvičky se zapletl do hádky s jedním z vlastních fanoušků, kterého poté z ničeho nic kopl do hlavy. Zapsal se tak do dějin druhé nejprestižnější evropské soutěže jako první hráč, který dostal červenou kartu ještě před samotným začátkem utkání. Patrice Evra pic.twitter.com/pNdhMmAKxQ — tam sellics son (@gibbygibbo1) November 2, 2017 K incidentu došlo během předzápasové rozcvičky. Hráči Marseille se při protahování zapletli do potyčky s vlastními fanoušky, kteří na ně hanlivě pokřikovali. Vyhrocenou situaci se Evra rozhodl vyřešit po svém a jednoho z příznivců Olympique trefil kopačkou do hlavy. Zkušený šestatřicetiletý fotbalista, který dříve oblékal barvy Manchesteru United či Juventusu, obdržel za své počínání červenou kartu. Zapsal se tak do dějin Evropské ligy, jelikož se stal prvním hráčem, který byl vyloučen ještě před začátkem samotného utkání. "Patrice je velmi zkušený hráč a nemůže na podobné výkřiky takhle reagovat. Musí zkrátka zůstat v klidu a přejít to s nadhledem," komentoval zákrok Evry trenér francouzského týmu Rudi García pro britský deník The Guardian. Francouzského obránce teď jistě čeká dlouhý trest, jeho tým navíc prohrál v Portugalsku 1:0, a zdramatizoval tak situaci ve skupině I, kde to pro francouzský celek vypadalo na hladký postup. Evrův zkrat mnohým připomněl úlet známého bouřliváka Erica Cantony, který ještě v dresu Manchesteru United nakopl fanouška Crystal Palace v roce 1995 v rámci gólové oslavy do hrudi. Obránce Marseille, který má na kontě i 81 startů za francouzskou reprezentaci, teď čeká minimálně obdobný trest jak Cantonu (ten nesměl hrát 9 měsíců), navíc se bude rozhodovat o jeho setrvání v klubu na jihu Francie. 30 fotografií Slavia slavila. Poctu Pláničkovi a dalším hvězdám ale nakonec pokazil Villarreal

autor: František Typovský | před 1 hodinou

Související