Zda je někdo dobrým člověkem? Nezáleží na vyznání, brání katolík Evra islám v emotivním vzkazu

před 53 minutami

Bývalý francouzský reprezentant Patrice Evra je známý tím, že komentuje prostřednictvím sociálních sítí závažnější témata. Po teroristickém útoku v Barceloně se rozhodl poslat do světa další emotivní vzkaz.

Praha - Rodák ze senegalského Dakaru a bývalý francouzský reprezentant Patrice Evra se rozhodl poslat do světa silný vzkaz. Současnému hráči Olympique Marseille se nelíbí, že někteří lídři i média házejí všechny lidi vyznávající islám do jednoho pytle.

"Chtěl bych se podělit o svůj názor na to, co se dnes děje okolo náboženství. Mluvím šesti jazyky a vychovali mě jako katolíka, ale to neznamená, že bych se nechtěl dozvědět něco o dalších náboženstvích. Je to stejné jako se učit další jazyky. Nyní čtu korán a učím se o islámu. Věřím v Boha a Ježíše, tak proč bych nemohl uvěřit v proroka Mohameda.

Někteří lidé zneužívají náboženství, aby rozpoutali války nebo zabíjeli nevinné lidi po celém světě. Další zase manipulují prostřednictvím zkresleného pohledu na náboženství. Někteří lídři a média se snaží živit nenávist k určitým náboženstvím… Takže chci říct, abyste předtím, než začnete soudit někoho nebo jeho vyznání, abyste si o tom něco zjistili.

Řeknu to znovu. Islám je krásné vyznání o míru a vzájemné pomoci… Musíme přestat číst média. Bůh nás nestvořil, abychom zabíjeli nevinné. Život každého z nás má na světě nějaký účel. Já chci ostatním přinášet štěstí, protože žijeme jen jednou a Bůh chce, abychom na světě něco udělali.

Hraju fotbal a snažím se tvrdě pracovat, abych mohl pomáhat ostatním. Mám 400 dětí v Senegalu (charitativní projekt Patrice Evry, pozn. red.) a chtěl bych uskutečnit podobných projektů po celém světě více. Nežádám za to žádné komplimenty. Jen chci říct, že vím, proč jsem na planetě, a chci být co nejlepším člověkem.

Můžete být v jakékoliv životní situaci, ale vždy se můžete snažit být lepším člověkem. Pro mě je nejlepším náboženstvím být dobrým člověkem. Vyznání není o modlení, ale o vašich činech.

Klidně se budu modlit ve všech náboženstvích. V kostele, mešitě, synagoze, budu i meditovat. Nejsem ztracený, jen jsem otevřený všemu. Všichni se modlíme ke stejnému Bohu. Věřím, že se tímto naučíme mnohem víc o sobě a potom možná uvidíte svět jinýma očima.

Zastavme nenávist, přestaňme se bát věcí, o kterých nic nevíme. Zastavme terorismus. Respektujme jiná náboženství. A přestože se neznámého bojíme, tak zkusme naslouchat, než něco odsoudíme.

Uvědomuji si, že tohle je jen můj názor a svět potřebuje, aby lidé více jednali, než mudrovali."