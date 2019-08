"S Českem se to vůbec nedá srovnat." Exslávista Stoch si pochvaluje prostředí v Řecku

před 1 hodinou

Bude to pro něj pořádně pikantní souboj. Slovenský fotbalista Miroslav Stoch se dnes večer představí v Bratislavě, kde se svým klubem PAOK Soluň nastoupí v úvodním utkání play off Evropské ligy proti Slovanu. Bývalý záložník Slavie před duelem poskytl rozhovor webovým stránkám Slovenského fotbalového svazu.

"Sestavu nám trenér ještě neprozradil, ale věřím, že se na hřiště dostanu," těší se Stoch na Tehelné pole. "I když jsme v roli favorita, o všem se rozhodne až na hřišti," prohlásil

Devětadvacetiletý středopolař zamířil do Řecka v létě po dvouletém úspěšném angažmá ve Slavii. A změnu si chválí. "Zatím jsem odehrál doma jen jeden zápas, liga startuje až v neděli. Ale musím říct, že to bylo šílenství. I když má Slavia Praha nejlepší fanoušky v Česku, s prostředím v Řecku se to vůbec nedá srovnat," uvedl Stoch pro futbalsfz.sk.

"Na trávníku neslyšíte vlastního slova. Už se těším na další domácí zápasy. Po zisku double klub vyprodal všechny permanentky na celou sezonu. Pokaždé, když je stadion v Soluni plný, je tam peklo," podotkl Stoch.

PAOK má ovšem ze sebou neúspěšný vstup do sezony, v boji o Champions League neuspěl ve 3. předkole s Ajaxem Amsterdam. "Byl to nešťastný dvojzápas," kroutil hlavou Stoch.

"Nebyli jsme horší, dovolím se tvrdit, že v mnoha fázích jsme byli na trávníku lepším mužstvem. Mrzí nás hlavně odveta. Pořád mám pocit, že tři penalty jsou trochu moc, jako kdyby byl Ajax do další fáze dotlačený," posteskl si.

Řecký mistr doma s nizozemským velkoklubem remizoval 2:2, odvetu prohrál 2:3, když soupeř kopal tři pokutové kopy (jeden neproměnil). "Ze hry jsme dostali jen jeden gól a nemůžu se ubránit dojmu, že mu předcházel faul," zlobil se Stoch. "Chybělo nám sportovní štěstí. Vždyť při jednom gólu trefil náš hráč při odkopu Huntelaara a míč skončil v síti. Ale i takové chvíle přináší fotbal."

Slovenský reprezentant si v dvojutkání zahrál jen jednou, na hřišti strávil pouze dvanáct minut. "Už když jsem přicházel, počítal jsem s tím, že nebudu mít hned jisté místo v sestavě. Moc hráčů ze základní jedenáctky z úspěšné minulé sezony neodešlo, takže je logické, že trenéři důvěřují hráčům, kteří vybojovali double. Rozumím tomu," uznal Stoch.

Bývalý hráč Fenerbahce Istanbul však věří, že si svoji pozici vybojuje. "Zvykám si na nové spoluhráče. Stále jsem tak trochu ve fázi adaptace a připravený počkat na svou šanci. Doufám, že co nejdřív přijde, a pak bude už jen na mně, jestli ji dokážu využít," svěřil se Stoch, který už v PAOK působil v sezoně 2013/2014 na hostování z Turecka.