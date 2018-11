Boj o koeficient. Slavia bude proti Kodani zachraňovat pozici českých klubů v Evropě

před 51 minutami

Česko si zvyklo na pět účastníků v každé sezoně evropských pohárů. Letos dokonce ligový mistr postoupil přímo do základní skupiny Ligy mistrů. Jenže to se může změnit k horšímu. Rozhodne i výsledek Slavie s Kodaní.

Aktuálně totiž Česku v žebříčku koeficientů patří až 17. příčka. Pokud neposkočí výš, bude mít v sezoně 2020/2021 v evropských pohárech pouze čtyři týmy a jen jeden z nich bude hrát předkola Ligy mistrů.

"Propadli bychom se do evropské džungle," zhodnotil nedávno kritický stav předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Žebříček zemí podle koeficientů UEFA Pořadí - země - koeficient - počet týmů v základních skupinách (Liga mistrů + Evropská liga) 11. Nizozemsko - 28,633 - 2+0

12. Rakousko - 28,250 - 0+2

13. Dánsko - 26,775 - 0+1

14. Řecko - 26,600 - 1+2

15. Švýcarsko - 26,300 - 1+1

16. Chorvatsko - 25,375 - 0+1

17. Česko - 25,075 - 1+2

Dnešní zápas Evropské ligy proti Kodani je samozřejmě důležitý i pro samotnou Slavii, která má možnost se výrazně posunout k postupu ze základní skupiny, čímž by mohla koeficientu pomoci i na jaře.

Situaci "sešívaných" však komplikuje rozsáhlá marodka. "Máme nejužší kádr v sezoně. Kromě zranění jsme i limitovaní soupiskou v Evropské lize," přiblížil trenér Jindřich Trpišovský. Po zraněních z derby do zápasu pravděpodobně nezasáhne nikdo z trojice Kúdela, Coufal, Hušbauer. Naopak k dispozici může být Škoda.

Bitva Slavie s Kodaní bude z pohledu koeficientu pro český fotbal klíčová hlavně proto, že Dánové jsou jedním z nejbližších soupeřů České republiky a Kodaň je jejich posledním zástupcem na evropském bojišti.

Česko má ve hře ještě Plzeň a Jablonec. Nicméně aby se Češi vešli do 15. místa, které by jim zajistilo dva týmy startující v Lize mistrů, musí pod sebe dostat dvě země. Pravděpodobně by kromě Dánska muselo jít o někoho z trojice Řecko, Švýcarsko, Chorvatsko.

Radost Čechům v tomto světle nedělají výkony jediného chorvatského zástupce v pohárech Dinama Záhřeb. To zatím ve skupině D Evropské ligy zvítězilo ve všech třech zápasech a nejenže má na dosah postup do jarní fáze, ale zároveň nasbíralo šest bodů do chorvatského koeficientu.

Jak se počítá koeficient Koeficient pro evropské poháry se počítá podle výsledků klubů daného státu v Lize mistrů a Evropské lize. Počítá se jen podle výsledků za posledních pět let. Někdy tak do konečného pořadí promluví kromě aktuálních výsledků také umazání šest let staré sezóny. Kluby sbírají body za postupy předkoly, nasazení v základní skupině LM nebo EL a za výsledky. Od základních skupin získávají kluby do koeficientu 2 body za vítězství a bod za remízu. Dotace za jednotlivá předkola se mírně liší. Za postup do skupinové fáze, čtvrtfinále, semifinále a finále dostávají země ještě takzvané bonusové body, které se přičítají.

Důvody radikálního poklesu v žebříčku jsou dva. Zaprvé, Česko odečetlo úspěšnou sezonu 2013/2014, ve které Plzeň a Liberec postoupily do jarní části Evropské ligy. Zadruhé, letos se Jablonec a Plzeň kvalifikovaly přímo do základních skupin, takže tyto týmy nenahrály žádné body v předkolech.

Pohledem přínosu českých týmů do koeficientu je aktuální sezona nejslabší z posledních pěti, které se právě počítají.

I proto se nyní jeví udržení 12. příčky, díky které Plzeň startovala přímo v Lize mistrů, jako nereálné. Rakouským i nizozemským týmům, které momentálně soupeří o 11. místo, se velmi daří.