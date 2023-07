Zpackaný návrat do Evropy. Bohemians prohráli v Norsku 0:3

Fotbalisté Bohemians 1905 prohráli v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy na hřišti norského Bodö/Glimt 0:3. Domácí favorit rozhodl na přelomu poločasů, kdy se trefili Albert Grönbaek a Amahl Pellegrino, v nastavení stanovil konečný výsledek střídající Runar Espejord. Pražané se v pohárové Evropě díky čtvrtému místu z minulé sezony představili poprvé od roku 1987.

Odveta je na programu za týden. Po dohodě se Spartou ji "Klokani" sehrají na Letné. Podle Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) je stadion Bohemians v Ďolíčku pro pořádání evropských zápasů nezpůsobilý. Vítěz dvojzápasu vyzve ve 3. předkole švédský Kalmar, nebo Pjunik Jerevan. Pro poraženého letošní účinkování v pohárech skončí.

"Výsledek je krutý, ale soupeř byl po celý zápas lepším týmem, byl silnější na míči. Hlavně mi vadí první poločas, kdy jsme paradoxně docela slušně bránili, ale v činnosti s míčem jsme byli buď nepřesní, nebo bázliví. Řekl bych, že na nás dolehla tíha utkání víc, než jsme čekali," řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý pro ČT sport.

Zatímco Bohemians načali novou ligovou sezonu teprve v sobotu vítězstvím 1:0 v Pardubicích, Bodö/Glimt se nachází v polovině ročníku, jelikož norská nejvyšší soutěž se hraje systémem jaro - podzim. Svěřenci trenéra Knutsena prohráli jediné z 16 kol, neúplnou tabulku vedou o devět bodů a po triumfech v letech 2020 a 2021 míří za třetím titulem.

Na domácí lavičce zůstal celý zápas český reprezentant do 19 let Kubr, jenž má i belgické občanství. Lídr norské ligy v utkání hraném na umělé trávě hráče Bohemians od začátku tlačil, vyloženou šanci si ale dlouho nevypracoval. Naopak po půlhodině hry unikl Matoušek a běžel sám na branku, stoper Björtuft ho ale vychýlil z ideální pozice a střela skončila vedle.

V 41. minutě brankář Reichl vyrazil Grönbaekovu střelu a Sörli zamířil z dorážky vedle. V závěru úvodního dějství se však domácí prosadili. Fet prodloužil Wembangomovu přihrávku a Grönbaek se s pomocí odrazu od tyče napodruhé nemýlil.

Dánský záložník krátce po změně stran nevyzrál na Reichla po střele ze strany. V 50. minutě ale Bodö/Glimt navýšilo vedení. Sörli nacentroval do vápna a Pellegrinův pokus usměrnil do sítě stoper Křapka.

Snížit mohl Matoušek, jenže zpoza vápna zakončil mimo tři tyče. Po téměř hodině hry Hála napálil břevno. "Škoda mojí střely, že tam nespadla. Myslím si, že by nám to dodalo trochu elánu. Mohlo to být zajímavější," uvedl Hála. O chvíli později se díky Köstlovu průniku přes několik hráčů ocitl v jasné příležitosti střídající Kovařík, jeho přízemní pokus však Haikin chytil.

V 81. minutě střídající Saltnes tváří v tvář Reichla nepřekonal a Sörli napálil břevno. V úvodní minutě nastavení se domácí dočkali třetího zásahu po akci dvou příchozích hráčů z lavičky. Saltnes vyřešil rychlý brejk přihrávkou na Espejorda, ten obehrál gólmana a po pěti minutách na hřišti dal výsledku konečnou podobu.

Bodö/Glimt, které startuje v pohárech počtvrté v řadě, doma nenašlo přemožitele ve třináctém soutěžním zápase po sobě. "Klokani" nevyhráli venku v pohárech poosmé za sebou a posledních šest zápasů tam prohráli.

"Když to bylo 2:0, bylo to hratelné. Teď už to bude na rovinu složité. Musíme se z tohohle zápasu poučit, předvést lepší výkon a pokusit se alespoň vstřelit branku a udělat body do koeficientu," prohlásil Veselý.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Bodö/Glimt - Bohemians Praha 1905 3:0 (1:0)

Branky: 44. Grönbaek, 50. Pellegrino, 90.+1 Espejord. Rozhodčí: Kardesler - Ögel, Tugral (všichni Tur.). ŽK: Moe, Berg - Hrubý, Beran.

Bodö/Glimt: Haikin - Wembangomo (70. Sjövold), Moe (60. Lode), Björtuft, Björkan - Fet (70. Saltnes), Berg, Grönbaek (85. Konradsen) - Sörli, Moumbagna (85. Espejord), Pellegrino. Trenér: Knutsen.

Bohemians: Reichl - Hůlka, Křapka, Hybš - Köstl, Hála (83. Necid), Jindřišek, Hrubý (56. Beran), Dostál (56. Kovařík) - Prekop (46. Puškáč), Matoušek (68. Kozák). Trenér: Veselý.