Z trenéra Kolína mám strach, snad to někdo z nás neodnese, komentoval kolegu Svědík

Od našeho zpravodaje - Slovácko čeká druhé utkání v základní skupině Konferenční ligy. Tým z Uherského Hradiště se představí v Kolíně nad Rýnem. Aby uspěli, budou muset podle trenéra Martina Svědíka hosté předvést nadstandardní výkon na všech postech.

Po remíze s Partizanem na domácí půdě půjde pro tým o druhou konfrontaci ve skupině evropského poháru. Kolín je podobně věhlasný soupeř, pravidelně hraje německou nejvyšší soutěž.

Právě to je pro domácí dle trenéra Svědíka největší výhoda. Parta kolem kapitána Hectora či zkušeného gólmana Schwäbeho kolo co kolo zažívá hlasitou atmosféru bundesligy, kde potkává soupeře evropské úrovně jako je Bayern, Dortmund, Leverkusen nebo Lipsko.

"V podstatě hrají pohárový zápas týden co týden. Jsou zvyklí na tlak, na kvalitu, na atmosféru," vyjmenovává trenér Svědík. Pro Slovácko je ovzduší velkých zápasů pořád nové, i přes nedávné zkušenosti z Istanbulu nebo Stockholmu.

"Bude to náročné, ale už jsme si to zkusili. Fanoušci tu nejsou jiní než jinde. Možná může být problém v komunikaci, kdy se na hřišti neuslyšíme tolik, jako jsme zvyklí. Musíme si na to dát pozor a být koncentrovanější," sdělil kapitán Michal Kadlec, který v bundeslize působil pět let v dresu Leverkusenu.

Kolín vyznává podobný herní styl jako Slovácko. Hraje aktivně, napadá po celém hřišti. Hosté z Česka si toho jsou vědomi.

Dokonce i trenéři si jsou podobní, a to nejen tím, že při zápasech oba nosí pokrývku hlavy. Martin Svědík je z české ligy známý jako impulzivní kouč, který hráčům i rozhodčím dokáže dát hlasitě najevo, když se mu něco nelíbí.

Steffen Baumgart si s ním v ničem nezadá, místo kšiltovky jen při postranní čáře kmitá na hlavě s typickou bekovkou. V neděli v zápase s Unionem Berlín nakopl reklamní panel a pohádal se s rozhodčím, kterého následně tvrdě zkritizoval i na tiskové konferenci.

"Na trenéra Kolína jsem se koukal, jsme si hodně podobní," smál se Svědík. "Z něj jde ale daleko větší strach, tak doufám, že to neodnese někdo z nás," dodal v nadsázce.

Baumgart hrál v Německu fotbal přes dvacet let. Za Rostock, Wolfsburg, Union Berlín a další týmy. Coby trenér začal ve třetiligovém Magdeburgu a před pěti lety se chopil ve stejné lize Paderbornu. Ten dostal do 2. bundesligy a následně i do nejvyšší soutěže, než v roce 2021 převzal Kolín, se kterým se probojoval právě do letošního ročníku Konferenční ligy.

Před utkáním německý trenér příliš hodnotit kvality Slovácka nechtěl. "Zatím toho moc nevíme. Jsou zkušení, ale jaké budou hrát rozestavení a jak jsou kvalitní můžeme říct jen těžko. Vyčíst to můžeme maximálně z postavení v tabulce," vyhnul se konkrétním odpovědím.

Oproti Partizanu je herní styl Kolína daleko podobnější tomu, co hraje Slovácko. "Můžeme styly hodnotit v organizaci, návycích a principech hry. Musíme ale sledovat i individuální kvalitu hráčů, která je v bundeslize samozřejmě vyšší," upozorňoval před střetnutím Svědík.

Kolín v prvním utkání remizoval na hřišti Nice 1:1, o víkendu si pak připsal domácí porážku s Unionem Berlín 0:1. Český tým už počítá šňůru remízových utkání. Po výsledku 1:1 doma se Slavií si dělil body také proti Partizanu (3:3) a naposledy přišel o výhru v nastavení s Mladou Boleslaví (1:1).