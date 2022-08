Svědíkův klíčový muž Havlík. Istanbul opouštěl na vozíčku, proti Stockholmu řídil hru

Trenér Martin Svědík si jej schovával jako tajný trumf, který na švédský AIK Stockholm nečekaně vytáhne v úvodním zápase play off fotbalové Konferenční ligy. Zatímco v neděli v Českých Budějovicích (2:2) nebyl ani na lavičce, ve čtvrtek proti Švédům už Marek Havlík odběhal celých devadesát minut a patřil k nejlepším na hřišti.

Slovácko zvítězilo 3:0 a téměř zázračně uzdravený Havlík byl jednou z nejdůležitějších postav. Rozdával míče spoluhráčům, zastavoval rychlé brejky soupeře, zachoval klidnou hlavu při standardních situacích.

Přitom před dvěma týdny, když opouštěl Turecko po prohře Moravanů v předkole Evropské ligy 0:3 na Fenerbahce, to s ním nevypadalo vůbec dobře. Po odletové hale mu pomáhal s pohybem vozíček, na bolavou nohu vůbec nemohl stoupnout. Další dny chodil o berlích. Bez fotbalu mohl být kvůli podvrtnutému kotníku i více než měsíc.

Trenér Svědík v uplynulých dnech často opakoval, jak je pro něj absence Havlíka skličující. Ve středu hřiště za něj zaskakovali Michal Kohút nebo Vladislav Ljovin, defenzivnější úkoly si vzal na starost i Michal Trávník. Bez Havlíka to ovšem nebylo ono.

Přesto mohlo být pro mnohé překvapením, když se proti AIK zjevil rovnou v základní sestavě. Jen dva týdny poté, co se v prvním poločase proti Fenerbahce zranil. "Je to klíčový hráč a nemusíme prozrazovat všechny věci před zápasem. To po mě nechtějte," stál si trenér Svědík za svým po utkání.

Zahrát eso ve středu zálohy jako trumf plánoval, soupeře chtěl zmást. "Dnes jste viděli, jak je to důležitý hráč. V ofenzivní činnosti, kde jde vidět, jak skvěle rozdává balóny a stará se o standardní situace, i v obraně, ve čtení hry, v dostupování je důsledný. Pro mužstvo je to cenný hráč," chválil Havlíka.

"Už v půlce minulého týdne to vypadalo dobře. Zatěžoval jsem nohu postupně, běhal jsem, směřovali jsme to k tomuto zápasu," prozradil Havlík. "S maséry i fyzioterapeutem jsme na tom pracovali každý den, abych byl připravený na dnešek," dodal.

Většinu času byl bezchybný, i když několik míčů se mu nepovedlo. Situace ovšem dokázal uhasit. "Chyběly mi zápasy, chyběla rozehranost. Snažil jsem se do toho dostat, ale nebylo to tak špatné na to, že jsem nějakou dobu nehrál. Chtěl bych nastoupit i v neděli v lize, abych nachytal tempo zápasů," přál si Havlík.

Pro Svědíka je klíčový. Společně s Daníčkem a Trávníkem ve středu hřiště fungovali velice dobře, dokázali zaskakovat jeden za druhého. Zároveň Havlíkova přítomnost umožňovala Trávníkovi hrát ofenzivněji a sbíhat si třeba i do krajních prostorů.

Daníček naopak zajišťoval prostor právě za Havlíkem. "S Vlastou jsme na sebe hodně zvyklí, nějakou dobu to ve Slovácku už spolu táhneme. Vykrývá prostor, hrál fantasticky," komentoval spolupráci sedmadvacetiletý záložník.

Odveta mezi AIK a Slováckem se bude hrát příští týden ve čtvrtek ve Stockholmu.