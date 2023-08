Máme skvělé příznivce, žádné fanoušky úspěchu, chválil Matoušek po porážce Bohemians

Útočník fotbalistů Bohemians 1905 Jan Matoušek věří, že mu gól do sítě Bodö/Glimt v odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy pomůže do dalšího průběhu sezony. Mrzelo ho, že Pražané v dvojutkání proti lídrovi norské ligy inkasovali v závěru všech čtyř poločasů. Na tiskové konferenci zároveň ocenil oddanost fanoušků svého týmu.

Matoušek v odvetě srovnal v 26. minutě na 1:1 po přihrávce Martina Hály před branku a ve čtvrtém soutěžním utkání v ročníku poprvé skóroval. "Klokani" přesto prohráli 2:4 a v součtu s týden starou prohrou 0:3 z Norska vypadli.

"I v předešlých zápasech jsem pracoval dobře, akorát jsem ty situace řešil blbě. Mohl jsem mít o dva tři góly víc, kdybych je proměnil, to už je ale za mnou. Tuhle situaci jsem potřeboval, jsem rád, že mi to Hális (Hála) perfektně dal. Věřím, že gól mi pomůže do ligové sezony a domácího poháru," řekl pětadvacetiletý Matoušek.

Navzdory nepříznivému výsledku z úvodního duelu věřil, že Bohemians můžou odvetu zdramatizovat. "Už kolikrát se stalo, že některé týmy otočily výsledek, ať to byl Liverpool s Barcelonou nebo Barcelona s Paris St. Germain (v Lize mistrů). Ve fotbale je možné všechno. Dobře jsme i začali, akorát nás trochu utlumil první gól. Po vyrovnání jsme mohli dát tři góly a mohli jsme to dostat do prodloužení. Ke konci poločasu ale zase dostaneme na 1:2, což se nám s Bodö stalo na konci všech čtyř poločasů. Jsou to blbé góly, které nás srazily," uvedl Matoušek.

Odvetu musel vršovický celek sehrát na stadionu Sparty na Letné, jelikož Ďolíček je pro evropské zápasy nezpůsobilý. Na zápas dorazilo 12.089 diváků, vyšší návštěvu na domácí soutěžní zápas zažili Bohemians naposledy v srpnu 1999 v lize proti vršovickému rivalovi Slavii (12.983 fanoušků).

"Užili jsme si to už v Norsku. Nečekali jsme, že tam přijede tolik lidí, protože cesta nebyla levná. Po výsledku 0:3 jsme doma nečekali, že bude skoro plný stadion. Fanoušci byli neskuteční, celý zápas byli slyšet, jak tady, tak v Norsku," prohlásil český reprezentant.

"Bohemka má výborné fanoušky, nejsou to fanoušci úspěchu. Fandili, i když se hrálo o sestup. To, že jsme se dostali do Evropy, je pro ně odměna za věrnost, i oni si to užili. Na nás je, abychom to dokázali zopakovat, umístili se v první šestce a pokusili se o to (o Evropu) zase za rok," podotkl někdejší hráč Příbrami, Slavie, Jablonce a Liberce.