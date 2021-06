"Myslela si, že zemřel." Schmeichel prozradil, jak jeho syn utěšoval Eriksenovu ženu

Byly to srdceryvné scény. Christian Eriksen bojoval na trávníku o život, jeho plačící manželku Sabrinu Kvist Jensenovou utěšovali na kraji hřiště kapitán Dánů Simon Kjaer a brankář Kasper Schmeichel. "Myslela si, že zemřel," prozradil Peter Schmeichel, gólmanův otec a sám bývalý slavný fotbalista. Příběh má naštěstí dobrý konec a Eriksen je v nemocnici ve stabilizovaném stavu.

Jensenová viděla přímo na stadionu, jak její muž během první půle nedělního duelu mistrovství Evropy s Finskem zkolaboval a jak lékaři bojují o záchranu jeho života.

"Stalo se to nedaleko od místa, kde seděly manželky hráčů a Christianova žena to samozřejmě viděla. Šla ke hřišti a můj syn Kasper k ní běžel. Samozřejmě jsem s ním večer mluvil. Říkal jí, že Christian dýchá, ona si myslela, že zemřel," prozradil v rozhovoru pro BBC Peter Schmeichel, jak jeho potomek uklidňoval Eriksenovu manželku, která má s devětadvacetiletým záložníkem dvě děti ve věku jeden a tři roky.

Lékař dánského týmu Morten Boesen dnes potvrdil, že hráč utrpěl úplnou zástavu srdce a při zásahu na hřišti museli použít defibrilátor.

Eriksen zůstává v nemocnici, podle dnešního vyjádření dánské reprezentace je jeho stav stabilizovaný, hráč je při vědomí a komunikuje, čekají ho ale ještě další vyšetření. Veškeré dosavadní testy vykázaly podle Boesena uspokojivé výsledky, příčina hráčovy indispozice zatím jasná není.

"Je na tom za daných okolností ok, výsledky vyšetření byly dobré," konstatoval lékař na tiskové konferenci .

"Dnes ráno jsme s Christianem mluvili. Pozdravoval spoluhráče. Jeho stav je stabilizovaný, zůstane ale hospitalizován kvůli dalším vyšetřením," uvedl předtím dánský svaz na oficiálním twitterovém účtu. "Hráčům a realizačnímu týmu jsme poskytli krizovou asistenci a dál tu budou jeden pro druhého," dodali zástupci svazu.

Videohovor se spoluhráčem všechny uklidnil. "Byla to pro hráče obrovská úleva, když měli možnost s Christianem mluvit," řekl sportovní ředitel svazu Peter Möller. "Pro mě bylo nejhezčí vidět Christiana se usmívat," doplnil trenér Kasper Hjulmand.

Dánský tým jinak pro dnešek zrušil veškeré mediální aktivity. Mužstvo, kterým incident hluboce otřásl, nebude ani trénovat. Hráči se místo toho budou snažit zpracovat nepříjemný zážitek.

Eriksenův stav s napětím sledují i šéf Interu Milán Giuseppe Marotta, který se okamžitě spojil s lékařským týmem dánské reprezentace, a kardiolog hráčova bývalého klubu Tottenhamu Sanjay Sharma. Marotta odmítl spekulace, že Eriksen prodělal v Itálii bez příznaků covid-19, což se mohlo podepsat na jeho srdci.

"Neměl covid a nebyl ani očkovaný," řekl Marotta televizi Rai Sport. Právo zveřejnit další informace má podle něho jen dánský svaz.

Podle Sharmy měl Eriksen v Tottenhamu všechny lékařské testy naprosto bez problémů, pohled na bezvládně padajícího hráče ho prý ale vyděsil. "Pomyslel jsem si: 'Bože, je tam něco, co jsme přehlédli?' Ale díval jsem se znovu na všechny výsledky a všechno vypadá naprosto perfektně," uvedl pro Mail on Sunday.

Hjulmand s jednodenním odstupem dospěl k závěru, že byla chyba v utkání v sobotu pokračovat. "Je to složité. Ale po pravdě řečeno si nemyslím, že jsme měli zase jít na hřiště. Bylo to z mého pohledu špatné a tvrdé rozhodnutí nechat hráče, kteří byli v šoku, rozhodovat mezi těmito dvěma možnostmi: jestli hrát ten samý večer, nebo příští den," řekl Hjulmand a přiznal, že má kvůli tomu výčitky svědomí. "Možná jsme měli nasednout do autobusu a počkat, co bude zítra. To je můj pocit."