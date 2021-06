Dánové sbírají po děsivém zážitku síly. Na pomoc povolali psychology

Za traumatickou zkušenost označil trenér dánských fotbalistů Kasper Hjulmand kolaps záložníka Christiana Eriksena v sobotním utkání mistrovství Evropy proti Finsku.

Zdrcení Zdrcení dánští fanoušci sledují boj o život Christiana Eriksena v zápase Dánsko - Finsksledují boj o život Christiana Eriksena v zápase Dánsko - Finsko na ME 2020 | Foto: Reuters

Lékaři hráči přímo na trávníku zachránili život. Poté co nabyl vědomí a ve stabilizovaném stavu byl převezen do nemocnice, se obě mužstva rozhodla zápas dohrát. Dánská fotbalová asociace přislíbila reprezentačnímu týmu a Eriksenově rodině pomoc psychologů.

Eriksen padl bezvládně k zemi ve 43. minutě za stavu 0:0 ve chvíli, kdy na něj spoluhráč hodil míč z autu. Záchranáři museli devětadvacetiletému hráči Interu Milán přímo na trávníku poskytnout masáž srdce. Poté zdravotníci odvezli Eriksena na nosítkách do útrob stadionu a následně do nemocnice. To už byla dánská opora při vědomí a před znovuzahájením utkání se spojila se spoluhráči.

"Je to traumatická zkušenost. Snažíme se sebrat a dát se co nejvíc dohromady. Máme kolem sebe profesionály. Promluvíme si o tom, pokusíme se to zpracovat a společně se posunout dál," řekl Hjulmand na tiskové konferenci. Dánové po sobotním otřesu a následné nečekané porážce v dohrávce zápasu odložili nedělní trénink a zrušili plánované mediální aktivity.

Utkání se dohrálo zhruba po hodině a tři čtvrtě. "Nikdy bychom nehráli, kdybychom nejdřív nevěděli, že je při vědomí a stabilizovaný. Měli jsme dvě možnosti, buď pokračovat, nebo zápas dohrát v neděli od 12. Všichni hlasovali pro okamžité dohrání," uvedl Hjulmand.

"Není možné s takovými pocity hrát. Pokusili jsme se vyhrát, ale zázrak už byl jen to, že jsme se vůbec vrátili na hřiště. Upřímně, někteří hráči byli emočně naprosto vyřízení," prohlásil devětačtyřicetiletý dánský kouč.

Za příklad uvedl kapitána Simona Kjaera, který po Eriksonově pádu okamžitě zkontroloval, jestli mu nezapadl jazyk, a ujistil se, že leží ve správné pozici. Posléze navíc přímo na hřišti utěšoval i Eriksenovu partnerku.

"Simona to hluboce zasáhlo. Pochyboval, jestli bude moct pokračovat. Snažil se, ale nebylo to možné," líčil Hjulmand, který Kjaera na jeho žádost v 62. minutě vystřídal. "Jsou to blízcí přátelé, ačkoliv každý hraje za jiný milánský tým," dodal trenér.

Dánové zápas před domácím publikem na kodaňském stadionu Parken prohráli 0:1, poté co za nepříznivého stavu neproměnili penaltu. "Byl to náročný večer. Všem nám připomněl, co je v životě nejdůležitější - smysluplné vztahy, lidé nám blízcí, naše rodina a přátelé. Máme tým, který nemůžu dostatečně pochválit," řekl Hjulmand.

O výhře Finů rozhodl v 60. minutě Joel Pohjanpalo, z gólu se ale neradoval. "Myslím na přátele a rodinu Christiana Eriksena. Doufám, že jsou všichni v pořádku. Informovali nás, že je Christian při vědomí. Přál si, abychom zápas dohráli. Společně s Dány jsme se rozhodli pokračovat. Je opravdu mimořádné vidět, jak fotbal spojuje lidi. Dojali nás diváci na tribunách, Dánové i Finové vyvolávali jeho jméno," uvedl šestadvacetiletý útočník.