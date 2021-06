Anglie - Chorvatsko. Favorité české skupiny vstoupí do turnaje vzájemným soubojem

Anglie by na tomto turnaji ráda ukončila dlouhé čekání na medaili z vrcholové akce. Ta poslední se totiž datuje už do roku 1996, kdy Angličané na evropském šampionátu skončili třetí. Naposledy v roce 2016 skončili ve skupině B na druhém místě za prvním Walesem a zajistili si postup do osmifinále, kde narazili na senzaci turnaje z Islandu. Hráči Albionu tehdy nezvládli roli favorita a porážkou 1:2 se s mistrovstvím rozloučili.