Fanoušky čeká neevropsky megalomanské Baku, město spojené i s křivdou z Wembley

Národní tým v sobotu čeká v ázerbájdžánském Baku čtvrtfinále fotbalového mistrovství Evropy. Na rozdíl od Budapešti, kde se hrálo osmifinále, se nejen pro české fanoušky jedná o složitě dostupnou destinaci. UEFA za umístění utkání do ázerbájdžánského hlavního města schytala kritiku od fanoušků i hráčů. Na co se mají diváci cestující do města na pobřeží Kaspického moře připravit?

V první řadě budou muset cestovatelé vyřešit komplikovaný logistický úkol. Jak se do Ázerbájdžánu dostat? Přímá linka z Prahy nelétá, nejschůdnější se jeví odlety ze sousedních zemí. Do Baku míří letadla z polských Katovic nebo Krakova či z německého Mnichova. Z obou států nejčastěji s mezipřistáním v Turecku. Cesta do téměř tři tisíce kilometrů vzdálené kavkazské země trvá přibližně osm až deset hodin. 17:16 Že už nebudu komentovat derby pražských S, mi radost nedělá, první liga českého diváka zajímá, to nelze popřít, říká komentátor Jaromír Bosák. | Video: Martin Veselovský Jeden z fanoušků oficiálního českého fanklubu dokonce plánoval objednat vlastní letadlo, ale z tohoto plánu nakonec sešlo. Jednak kvůli vysokým nákladům (předběžná cena tohoto letu se pohybovala mezi 13 a 16,5 tisíce korun), ale také kvůli náročné administrativě spojené s covidovými opatřeními. Čeští občané potřebují pro cestu do země vízum, které je udělováno v době konání šampionátu na základě vlastnictví vstupenek na Euro. Dále je třeba mít certifikát o kompletním očkování nebo prodělání covidu a negativní PCR test, což platí i pro už očkované. Po návratu také fanoušky čeká povinná karanténa. Takže i když FAČR vypravuje letadlo pro partnery a sponzory reprezentace, už nyní je jasné, že bouřlivá kulisa z budapešťského osmifinále se opakovat nebude. "Vzhledem k cestovním restrikcím samozřejmě počítáme s tím, že počet fanoušků na zápase bude nižší," potvrdil mluvčí české reprezentace Petr Šedivý. Megalomanie i propaganda V Ázerbájdžánu se v posledních letech konalo několik špičkových sportovních akcí včetně finále Evropské ligy v roce 2019, Evropských her o čtyři roky dříve nebo v posledních letech pravidelně také formule 1. Sport je jedním z nástrojů, kterým si místní nedemokratický režim snaží zlepšit mezinárodní image. Související Ropa teče i do sportu, kritika je zakázaná. České fotbalisty čeká vyhnanství v Baku S pořádáním velkých eventů tak má Baku velké zkušenosti. "Organizace Evropských her v Baku byla neevropsky grandiózní, megalomanská a přibližující se v mnoha ohledech standardu olympijských her," popisuje Jakub Slunečko ze společnosti eSports.cz, který se her v roce 2015 zúčastnil jako novinář. "Po celé trvání akce se řešila stejná otázka: proč se Evropské hry konají v Asii? Odpověď je prostá - žádná evropská země by akci takových rozměrů pod nálepkou 'jen' Evropských her nemohla uspořádat," dodává. O mezinárodní prestiž usiluje režim výrazněji v posledních deseti letech. Prakticky od chvíle, kdy v roce 2011 ázerbájdžánské popové duo Ell & Nikki zvítězilo v soutěži Eurovision a následující rok země hostila finále soutěže. Přestože Ázerbájdžán je většinově muslimský s větším zastoupením šíitů, čeká na fanoušky cestující do Baku až překvapivě sekulární město s moderním centrem, kterému vévodí vysoké mrakodrapy. To nabízí veškeré vyžití včetně hospod a barů, na které jsou fanoušci zvyklí z evropských měst. Páteří hromadné dopravy je moderní metro se zdobnými stanicemi. "Baku rozhodně není nějaký zapadákov, najdete tam krásné moderní městské části. Lehkým šokem je tvrdé oddělení mezi chudým a bohatým světem. Moderní nablýskané arény postavené pro Evropské hry nebo vily boháčů byly odříznuty velkou zdí od světa velké chudoby a bídy," vzpomíná Slunečko. Související Strašidelný zákrok. Tohle není červená, tvrdí přesto Lineker. Znovu jde proti proudu Místní režim profituje z velkých zásob nerostných zdrojů, především ropy a zemního plynu, které země těží při pobřeží Kaspického moře. Ty mu poskytují peníze pro megalomanské akce a velké projekty, v zemi ale velmi pomalu vzniká i střední třída. Důležitou roli ovšem nadále hraje tuhý režim prezidenta Ilhama Alijeva. "Překvapením pro Evropana je i silná propaganda vůči Arménům uvnitř města v podobě různých nenávistných nástěnek a podobně," upozorňuje Slunečko. Ázerbájdžán má dlouhodobě územní spory s Arménií, především o Náhorní Karabach, naposledy konflikt propukl letos v zimě a Ázerbájdžán dobyl značná území. Stadion pojmenovali po rozhodčím Utkání Česka s Dánskem se odehraje na Olympijském stadionu, který má pro čtvrtfinále vzhledem ke covidovým opatřením sníženou kapacitu 31 000 míst, což odpovídá přibližně polovině obvyklé kapacity. Dříve byl hlavním stadionem ve městě Stadion Tofiqa Behramova, pojmenovaný po ázerbájdžánském (tehdy sovětském) pomezním rozhodčím, který při finále MS ve fotbale 1966 přisoudil v prodloužení po střele Geoffa Hursta a odrazu míče od břevna gól Anglii proti Německu. Video: Youtube.com Nyní se má obecně za to, že tak učinil chybně, a v Německu je nechvalně známý jako Wembley Tor. Češi a Dánové se zde utkají v sobotu od 18 hodin středoevropského času, utkání budete moci sledovat na ČT Sport a také v textové reportáži Aktuálně.cz.