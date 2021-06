Jako na památném Euru v roce 2004. S Dány to bude bitva, míní Heinz

Českým fotbalistům se na probíhajícím mistrovství Evropy stejně jako na úspěšném šampionátu před 17 lety postavili do cesty Nizozemci a ve čtvrtfinále je opět čekají Dánové.

Pamětníci Eura v roce 2004 v Portugalsku a bronzoví medailisté z tehdejšího turnaje v tom vidí jistou osudovost. Věří, že současný výběr trenéra Jaroslava Šilhavého má na to, aby je následoval a přes Seveřany rovněž došel do semifinále.

"Po zápase s Nizozemskem jsem věděl, že nás čekají Dánové, tak mi hned vyskočilo čtvrtfinále v Portugalsku, kde jsme Dány porazili," řekl pro Euro2020.com někdejší záložník Tomáš Galásek, který je nyní jedním z asistentů současného reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého.

Národní tým před 17 lety ve skupině porazil Nizozemsko 3:2 po památném obratu z 0:2 a ve čtvrtfinále zdolal Dány 3:0. Nynější výběr v nedělním osmifinále zvítězil nad "Oranje" 2:0 a v sobotu ho čeká čtvrtfinále s Dánskem. "Je vidět, že nám jsou tyhle týmy souzené, protože s nimi hrajeme na Euru pravidelně," podotkl v rozhovoru s ČTK někdejší obránce Martin Jiránek.

"Je to podobné, skoro stejný scénář. Soupeři jsou stejní, ale od té doby se ty týmy hodně změnily. Samozřejmě by ale bylo dobré, kdyby kluci zopakovali ten výsledek, jako jsme udělali v roce 2004," řekl ČTK bývalý útočník Marek Heinz.

Bronzoví medailisté z Eura v Portugalsku věří, že i současný tým má na to, aby Dány vyřadil. "Kluci teď mají sebevědomí, protože předvedli kvalitní výkon. Porazili silné Nizozemsko a jsou na koni, čiší z nich pohoda. Dánové vyhráli nad Walesem 4:0, hrají podobný fotbal. Hrají stejně poctivě jako my, bude to bitva. Myslím, že máme na to, abychom postoupili dál," uvedl Heinz.

"Troufám si říct, že Nizozemci nás trošku podcenili. Teď očekávám těžší zápas. Už to není tak, že budeme hrát v pozici outsidera. S Dánskem jsou to momentálně týmy na stejné úrovni jak výkonnostně, tak individualitami. Bude to vyrovnaný zápas kdo s koho. Pokud kluci odevzdají minimálně takový výkon jako proti Holandsku, věřím, že máme šanci na postup," řekl ČTK někdejší obránce David Rozehnal.

Na Euru v Portugalsku český tým po bezbrankovém poločase rozhodl po změně stran. Skóre otevřel Jan Koller a další dvě branky přidal nejlepší střelec šampionátu Milan Baroš. "Zápas byl tehdy plně v naší režii. Vyhráli jsme ho 3:0, v zápase jsme vedli a nemuseli jsme výsledek otáčet. Byl to z naší strany dobrý výkon," poznamenal Heinz.

"Dánové byli houževnatí do té doby, než jsme jim dali první gól. Pak se nám hrálo daleko lépe. Věřili jsme si, i když jsme věděli, že zápas nemůžeme podcenit. I v sobotním utkání bude určitě rozhodující vývoj a první gól," podotkl Galásek.

Zatímco před 17 lety byli reprezentanti favorité, tentokrát bookmakeři trochu více věří Seveřanům. "Poté, jak jsme tehdy zvládli skupinu, jsme byli favoriti. A byli bychom jimi možná až do finále, akorát to pak nedopadlo v semifinále s Řeky," připomněl porážku v prodloužení Jiránek, který ve čtvrtfinále musel v 39. minutě střídat kvůli zranění. "Teď je to 50 na 50," dodal.

"Cítím, že kluci jsou stejně hladoví, jako jsme byli my. S Holandskem se to ukázalo. V téhle době to není jednoduché. Za nás to bylo takové volnější, nebyli jsme uzavřeni v hotelu. Kluci s tím bojují velmi dobře," připomněl Galásek současná koronavirová opatření.