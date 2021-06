Pálí šance, jeho rodině vyhrožují smrtí. Pár dní jsem nespal, zlobí se hvězdný Španěl

Patří k nejhodnotnějším fotbalistům Španělska, ale na Euru Álvaro Morata zatím nezáří. Kvůli tomu schytává od vlastních fanoušků i vyhrůžky smrtí.

Útočník Morata si leccos vyslechl už v přípravě. Například při bezbrankové remíze proti Portugalcům na něj příznivci pokřikovali, že nestojí za nic.

Na mezinárodní scéně přitom dal už dvacet branek, víc než kdokoliv jiný v současné reprezentaci. K tomu má zkušenosti z evropských velkoklubů, naposledy hrál za Juventus. Proto odstartoval Euro v základní sestavě.

Zatím ale velkou zbraní není. Vystřelil sice desetkrát, z toho šestkrát na bránu, ale většinu šancí spálil. Proti Slovensku dokonce zahodil penaltu. Jediný gól dal Polákům, ale protože v závěru neproměnil velkou příležitost a Španělsko jen remizovalo, náročné fanoušky moc nepotěšil.

Někteří 28letého útočníka kritizovali, jiní zašli dál. Až tam, kam neměli.

"Po zápase s Polskem jsem nespal devět hodin," přiznal Morata. "Chápu kritiku za to, že nedávám góly, ale někteří lidé by si měli představit, jak by bylo jim, kdyby dostávali vyhrůžky smrtí. A co by asi řekli na to, kdyby jim někdo řekl, že jejich děti by měly umřít?"

Moratu trápí především hrozby rodině - manželce a třem malým dětem: "Pokaždé když přijdu do šatny, svůj mobil někam odložím. Pořád mi ale vadí, co říkají mé ženě, mým dětem. Jsou schopni vyslovit naprosto cokoliv."

"V posledních dnech jsem kvůli adrenalinu vůbec nespal," přiznal hvězdný Španěl.

"Ale už jsem v pohodě," dodal. "Před pár lety bych se z toho možná složil, ale teď ne. Na osmifinále jsem hrozně namotivovaný."

Španělé vstoupí do vyřazovacích bojů v pondělí proti Chorvatsku. Přitom chybělo málo a šli by na Česko. Rozhodl gól Chorvatů proti Skotsku na 3:1 (s výsledkem 2:1 by skončili až třetí ve skupině, nikoliv druzí).

Tak jako tak je Španělsko jasným favoritem. Šampionát sice odstartovalo rozpačitě, ale nakonec uštědřilo Slovákům pětigólový výprask. Ovšem bez přispění Moraty, který musí zabrat. Někteří jeho nasupení "fanoušci" by naopak měli ubrat.

Morata je jedním z mnoha sportovců, kteří čelili urážkám na sociální síti. Vyprávět by mohly také tenistky Markéta Vondroušová či Barbora Strýcová.

S kyberšikanou mají nepříjemné zkušenosti i mediálně neznámí lidé, a to stále častěji. Například podle výzkumné společnosti Pew Research Center zažilo obtěžování na sítích 41 procent Američanů, o šest víc než v roce 2014. Z toho vyhrůžky fyzickým násilím dopadly na 14 procent populace, což je sedmiprocentní nárůst.

S tím souvisí, že skoro dvě třetiny Američanů si myslí, že sociální sítě mají negativní vliv na dění v zemi. Debatu o potenciální škodlivosti novodobých komunikačních platforem, jako je Facebook, před časem rozvířil třeba dokument Sociální dilema.