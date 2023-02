"Duch" Hložek se skoro nepotkal s míčem. Pak dal gól a sklidil chválu

V lednu si ve dvou zápasech německé Bundesligy připsal gól a asistenci a dostal se do nominace na nováčka měsíce. Teď už má na pažbě i první únorový zářez. Fotbalový reprezentant Adam Hložek je v barvách Leverkusenu produktivní a těží ze spolupráce s dalšími, ještě jasněji zářícími klenoty Bayeru.

Bayer Leverkusen po dvou ligových porážkách zabral, vyhrál 3:1 na hřišti Hoffenheimu a v Německu se zase s obdivem mluví o zářící mladé ofenzivě, kterou španělský trenér Xabi Alonso odvážně a trpělivě využívá. Včetně Hložka.

Dvacetiletý rodák z Ivančic se při zraněních krajana Patrika Schicka a Íránce Sardára Azmúna stal poměrně jistou součástí útočné vozby "Werkself" a svými statistikami dokazuje, že na něj legenda Realu Madrid či Liverpoolu sází právem.

V roce 2023 nastoupil Čech do všech pěti zápasů Leverkusenu. Čtyřikrát byl v základní sestavě, jen v Dortmundu vyběhl na posledních dvacet minut.

O víkendu se Hložek gólově prosadil potřetí v aktuální sezoně Bundesligy, k tomu má na kontě i tři asistence. Je tak třetím nejproduktivnějším hráčem týmu, lepší jsou jen Moussa Diaby a Jeremie Frimpong.

Český útočník odehrál v sobotu v PreZero aréně 73 minut a zaujal i dobrou úspěšností přihrávek, za celý zápas pokazil pouze dvě. Deník Bild mu udělil vynikající známku 2 ze 6, kdy jednička je nejlepší a šestka nejhorší.

"Mladé hvězdy Xabiho Alonsa září," napsal nadšeně magazín Eurofoot.

⭐️🔴 Xabi Alonso's young stars are shining…



◎ Florian Wirtz (19) — 1 assist

◎ Moussa Diaby (23) — 1 goal

◎ Jeremie Frimpong (22) — 2 assists

◎ Adam Hložek (20) — 1 goal pic.twitter.com/tpn5rdMmpR — EuroFoot (@eurofootcom) February 11, 2023

Dvacetiletý Hložek dal gól, devatenáctiletý Florian Wirtz připsal asistenci, třiadvacetiletý Diaby se trefil a dvaadvacetiletý Frimpong přihrával na dvě branky. Nezištně vyzval ke skórování právě Hložka, jehož zakončení z jasné šance nebylo přesvědčivé, ale míč skončil se štěstím v síti.

Wirtz a Frimpong dostali v Bildu dokonce výjimečnou známku 1 a ohlasy německých médií je právem vyzdvihovaly.

Wirtz je ostatně pro Leverkusen pokladem číslo jedna. Jeden z největších příslibů německého fotbalu už před téměř třemi lety předběhl rekordní zápis Kaie Havertze, ve věku 17 let a 15 dní se stal nejmladším hráčem Bayeru, který nastoupil v lize. A i nyní po návratu z dlouhodobé rekonvalescence ukazuje, že může být světovou superstar.

Podobně impozantní byl i Nizozemec Frimpong. Německá média ho po zápase překřtila na "nenapodobitelného a neodolatelného turbosprintera v červeném".

Hložek zkrátka zůstává mírně ve stínu a kritici upozorňují i na negativní stránky jeho hry.

V Hoffenheimu se český reprezentant potkal s balonem jen ve 27 případech, což bylo suverénně nejméně z celé základní jedenáctky týmu. "Hložek je jako duch," stěžovali si fanoušci Bayeru na sítích během prvního poločasu. Ve druhé půli si exsparťan napravil reputaci a jeho produktivita přece jen hovoří sama za sebe.

Hložek má navíc důvěru trenéra. Už v říjnu o něm Alonso, mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy, prohlásil: "Adam dokáže přesvědčit technikou i taktikou. Jsem s ním spokojený, v útoku i směrem dozadu."

Kouč Leverkusenu je navíc přesvědčen, že pod jeho vedením a ve spolupráci s dalšími mladými hvězdami může Hložek velmi rychle fotbalově růst.

Schick a Azmún už by měli být připraveni, herní prostor by se ale v následujících týdnech měl najít takřka pro všechny. Leverkusen totiž čeká start do vyřazovací fáze Evropské ligy, už ve čtvrtek doma přivítá Monaco.