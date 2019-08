Do Edenu přitečou stamiliony, Slavia ale musí brzdit. A Trpišovskému postavit sochu

před 5 minutami

Čtyři sta milionů korun. Taková suma přibude na červenobílé konto jen díky vstupu do fotbalové Ligy mistrů. Zní to jako pohádka, v kontextu slávistické spotřeby to ale takový balík není. Polovina ročního rozpočtu, možná ještě méně.

Přehled Koho do skupiny? Slavia se může potkat třeba s Liverpoolem, Realem a Interem Milán prohlédnout Slzy štěstí byly roněny na VIP tribuně během odvety s rumunskou Kluží. Ano, návrat Slavie do Ligy mistrů po dvanácti letech je skvělým historickým úspěchem, emotivním momentem. Slávističtí funkcionáři si ale teď musí dát pozor, aby jim lesk slavné soutěže nezaslepil oči a nerozpálil tváře. Vyválčené členství v elitním klubu má pouze omezenou platnost. Mementem budiž poslední účast červenobílých v Lize mistrů: pouhé dva roky po velké slávě na Strahově klub málem zkrachoval. Slavia si lukrativní nákupy a přeplácení drahých hráčů jednak nemůže dovolit, ale ani ho nepotřebuje. Její největší know - how se skrývá pod značkou JT. A Jaroslav Tvrdík to není. Tedy alespoň ne v první řadě. Běžel srpen 2016 a Jindřich Trpišovský se vydal na Letnou už jen podepsat smlouvu. Asi ani netušil, že ho čeká ještě jeden "odborný pohovor". Ten podle zpráv z letenského zákulisí skončil až v brzkých ranních hodinách patem: trenér s majitelem Danielem Křetínským společnou řeč nenašli. Byl to kolosální přehmat, ale to už na Letné vědí taky. Zatímco se Sparta vrhla do víru podivuhodných experimentů s rozličnými trenéry a sportovními řediteli, Trpišovský, který se rád vzdělává a přebírá poznatky ze zahraničních velkoklubů, dostal šanci a čas svou vizi naplnit na druhé straně řeky. Se Slavií získal double, vzdoroval Chelsea ve čtvrtfinále Evropské ligy, nyní ji dostal do Ligy mistrů. Společně se sportovním ředitelem Janem Nezmarem vytvořili z červenobílé skvadry perfektně fungující stroj. Dominantní, spolehlivý, nezávislý na výkonech jednotlivých individualit. Odveta proti Kluži žádnou nádheru nepřinesla. Daleko důležitější je ale to, že kromě části prvního poločasu měli sešívaní zápas pod kontrolou, soupeře, který v Celtic Parku nastřílel čtyři góly, do ničeho nepustili. Trpišovský neskládá strategii podle hráčů, které má k dispozici. Do předurčeného systému dosazuje pečlivě vybrané typy. Žádné techniky, hračičky, ale dříče, kteří jsou mimo jiné schopni náročnou tréninkovou zátěž zvládnout. Je to systém mimořádně efektivní, ale zároveň nemusí být finančně nákladný. Vždyť Trpišovský nedostal do Ligy mistrů pouze Slavii, ale s nadsázkou i půlku Liberce. Není třeba drahých posil, jejichž výběr červenobílým (snad s výjimkou Stanciua) v posledních letech stejně moc nešel. Další plakát se už na zeď Sinobo Stadium nevejde, Slavia by ale mohla obětovat dvě parkovací místa a postavit svému kouči třeba sochu. Když má Pavel Vrba v Plzni svůj vlastní strom, Trpišovský by si nějakou pěknou plastiku před Edenem možná už i zasloužil. 29 fotografií Radost, jakou slávisté dvanáct let nezažili. Tak Eden slavil postup do Ligy mistrů

autor: Jiří Škuba | před 5 minutami