Další hvězda podlehla vábení čínských miliard. Witsel odmítl Juventus a posílí Tchien-ťin

před 2 hodinami

Belgický fotbalista Axel Witsel dal přednost lukrativní nabídce čínského Tchien-ťinu před Juventusem, i když se předpokládalo, že téměř jistě posílí italského mistra. Dosavadní záložník Zenitu Petrohrad by měl v čínském týmu podepsat čtyřletou smlouvu, díky níž by si mohl s bonusy vydělat až 80 milionů eur (2,2 miliardy korun). "Bylo to těžké rozhodování. Na jedné straně tu byl skvělý tým a top klub jako Juventus, na druhou stranu jsem dostal nabídku, kterou jsem kvůli své rodině nemohl odmítnout," řekl Tuttosportu sedmadvacetiletý Witsel, jehož bude v novém působišti trénovat držitel Zlatého míče Fabio Cannavaro. Witsel působil v Petrohradu od roku 2012, předtím hrál za Benficu Lisabon.

autor: ČTK | před 2 hodinami

Související články