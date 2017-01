Harba už ve Zlíně další góly nepřidá, stěhuje se do Koreje. Jablonec posílí Diviš

AKTUALIZOVÁNO před 58 minutami

Útočníka Zlína Harise Harbu zlákala nabídka z druhé korejské ligy, bude působit v týmu FC Pučchong. Záložník Slovácka Jaroslav Diviš se stal novou posilou Jablonce. Podepsal smlouvu na tři roky.

Praha - Fotbalisté Zlína zahájili přípravu bez pěti zahraničních opor včetně svého nejlepšího střelce Harise Harby. Bosenský útočník, který na podzim v klubu hostoval z Jihlavy, odešel do druholigového korejského celku FC Pučchon. Zbývající kvarteto cizinců Marko Jordan, Vukadin Vukadinovič, Dame Diop a Ibrahim Traoré se zapojí do přípravy v průběhu tohoto týdne.

Kromě Harby, který dal na podzim šest gólů, mohou čtvrtý tým ligové tabulky opustit i další hráči. Největší zájem je o Vukadinoviče a stopery Tomáše Hájka a Jakuba Jugase. "Přes vánoční svátky trh spí, rozběhne se tento a případně další týden. Je to těžko předvídatelné. Když nám dá někdo za hráče obrovské peníze, tak odejde. Pokud enormní zájem nebude, tak neodejdou," řekl kouč Bohumil Páník s tím, že klub dostává spoustu nabídek na angažování jiných hráčů. "Je z čeho vybírat," dodal.

Harbův odchod nebere jako zklamání. "Věděli jsme, že mu končí smlouva. Potřebovali jsme okamžitou náhradu za Poznara. To se povedlo. Odvedl u nás dobrou práci, dal důležité góly. Je vidět, že když tady kluk zamaká, tak ho to vystřelí jinam. Je to příklad pro jiné hráče," konstatoval Páník, který by náhradou uvítal dva útočníky. Jedním z nich by byl návrat Tomáše Železníka z pražské Slavie.

"Byl pro nás číslo jedna. Situace se změnila tím, že poletí na turné do Číny. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet," dodal Páník.

Do přípravy se po návratu z hostování už zapojili Šimon Chwacszs, Robert Bartolomeu a po doléčení zranění také Tomáš Janíček, Lukáš Pazdera a Diego Živulič. První přípravné utkání odehrají fotbalisté Zlína 10. ledna proti Trenčínu. Zimní příprava vyvrcholí od 29. ledna herním soustředěním v Turecku.

O důležitého hráče přišlo i Slovácko

Fotbalisty Jablonce posílí Jaroslav Diviš. Třicetiletý ofenzivní záložník či útočník přestoupil ze Slovácka, kde patřil ke klíčovým hráčům. Na severu Čech podepsal smlouvu na tři roky.

"Je to především rychlostní typ hráče. Má čich na góly a umí je střílet i připravovat," řekl k první posile jabloneckého týmu hlavní trenér Zdeněk Klucký. "Jablonecký klub projevil zájem již v průběhu podzimu. Oba kluby se na úrovni majitelů dohodly na podmínkách přestupu. Děkujeme Jardovi za odvedenou práci ve Slovácku a přejeme mu hodně štěstí v novém působišti," uvedl ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Diviš je odchovancem Slovácka. Prošel i Vítkovicemi, Libercem a Senicí. V zimě 2014 se vrátil do Slovácka a zařadil se mezi klíčové postavy. V minulé sezoně nastřílel z postu pravého záložníka devět branek, v tomto ročníku se trefil třikrát, z toho dva góly dal Spartě. Celkem v lize nasbíral 96 zápasů a 19 gólů.

Pro přestup do Jablonce se rozhodl i proto, že odtamtud pochází jeho manželka. "Teď navíc čekáme přírůstek do rodiny, takže jsem rád, že se oba kluby dohodly. Na Slovácko budu vzpomínat určitě jen v dobrém. Nakoukl jsem zde do profesionálního fotbalu a po návratu ze slovenské Senice jsem zde prožil tři povedené roky," řekl Diviš.

