Do Číny míří také Tévez. Bude nejlépe placeným fotbalistou světa

Šanghaj - Argentinec Carlos Tévez přestoupil z mateřského klubu Boca Juniors do týmu Šanghaj Šen-chua a stal se tak dalším mezinárodně slavným fotbalistou, jenž posílil rozvíjející se čínskou ligu. Podle médií by si měl dvaatřicetiletý útočník během dvouletého kontraktu v novém působišti vydělat 721 tisíc eur (19,5 milionu korun) týdně, což by z něj dělalo nejlépe placeného hráče světa.

Vysoko v rekordních tabulkách by mohla být také odhadovaná přestupní částka, jež je podle médií 84 milionů eur (2,27 miliardy korun). Tím by se Tévez stal šestým nejdražším fotbalistou historie po Paulu Pogbovi, Garethu Baleovi, Cristianu Ronaldovi, Gonzalu Higuaínovi a Neymarovi.

Šestasedmdesátinásobný argentinský reprezentant Tévez je druhým velkým jménem, jež se během posledního týdne dohodlo v Číně na lukrativním kontraktu. Konkurenční Šanghaj SIPG posílil krátce před Vánoci za údajných 60 milionů eur (1,6 miliardy korun) brazilský záložník Oscar z Chelsea.

Olympijský vítěz z Atén Tévez se do Bocy Juniors vrátil v roce 2015 po dekádě strávené v Evropě, kde hrál za West Ham, Manchester United i City a Juventus. Tým z Buenos Aires loni dovedl k argentinskému titulu.

V klubu Šanghaj Šen-chua, který v listopadu převzal trenér Gus Poyet, už působí známí hráči jako Senegalec Demba Ba, Nigerijec Obafemi Martins a Kolumbijec Fredy Guarín. V letošní sezoně čínské superligy, jež trvala do března do října, skončil nový Tévezův zaměstnavatel čtvrtý 16 bodů za mistrovským Kuang-čou Evergrande.

