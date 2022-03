Co Rusko udělalo špatně? ptá se šéf ruského fotbalu. Prezident FIFA invazi neodsoudil

I když Evropská fotbalová unie (UEFA) i Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) vyloučila ruské týmy ze soutěží, kongresu FIFA se funkcionář ruského fotbalu Alexej Sorokin účastní. A byl na něm slyšet.

Zato představitelé ukrajinského fotbalu na kongresu FIFA v katarském chybí. Předseda ukrajinského svazu Andrij Pavelko nahrál emotivní video, v němž má na sobě neprůstřelnou vestu.

"Pravidelně dostáváme smutné zprávy o smrti členů ukrajinské fotbalové komunity. Zabily je rakety agresorů z jedné z největších armád na světě. Fotbal v naší zemi ustoupil do pozadí," uvedl Pavelko, jehož země hostila před čtyřmi lety v Kyjevě finále Ligy mistrů.

"Znám ho už velmi dlouho. Mrzí nás, že tohle prožívá. Ale je to složité, chápu to. Musí to být pro ně těžké, ale nejsem tu od toho, abych se bavil o politice nebo vojenských akcích. Jsem tu kvůli kongresu FIFA," prohlásil Sorokin, bývalý generální sekretář a generální ředitel Ruského fotbalového svazu.

Ukrajinu na kongresu reprezentuje její velvyslanec v Kataru Andrij Kuzmenko, podle něhož by ruští fotbaloví představitelé měli být z řad FIFA vyloučeni. Ruské týmy byly po napadení Ukrajiny koncem února vyřazeny z mezinárodních soutěží.

Rusko tak mimo jiné přišlo o možnost nastoupit v baráži o mistrovství světa proti Polsku. S odvoláním u Mezinárodní sportovní arbitráže v Lausanne neuspělo.

Podle Sorokina by však ruský fotbal neměl být trestán za to, co se děje na Ukrajině. Vyjádřil i zklamání nad tím, že UEFA odebrala Petrohradu organizaci květnového finále Ligy mistrů, které přidělila Paříži.

"Co s tím má ruský fotbal společného, co Rusko udělalo špatně? Nenacházím ve stanovách FIFA žádnou klauzuli, kterou by ruský fotbal porušil. Odebrání finále Ligy mistrů přijali ruští fanoušci se zklamáním," poznamenal Sorokin.

Funkcionář ovšem zopakoval, že Rusko má zájem kandidovat na pořádání mistrovství Evropy v roce 2028, nebo 2032. "Myslím naprosto vážně, že Rusko bude schopné organizovat celosvětové akce. Technicky vzato je toho schopné už teď," řekl Sorokin, který měl z pozice výkonného ředitele na starost organizaci mistrovství světa v roce 2018.

"Máme všechno, co je zapotřebí. Disponujeme zkušenostmi, sportovní infrastrukturou, vášní pro sport, zejména pro fotbal. Navíc v naší zemi máme spoustu fotbalových příznivců," uvedl Sorokin.

Rusko zatím neupřesnilo, zda svou pozornost zaměří na pořadatelství Eura 2028, nebo o čtyři roky později.

Přihlášku na společné pořadatelství šampionátu v roce 2028 podaly minulý týden asociace Anglie, Walesu, Severního Irska, Skotska a Irska. Dalším kandidátem je Turecko. O Euro 2032 zatím projevila zájem Itálie.

"Do roku 2032 zbývá dlouhá doba. Některé země zatím předložily návrhy. Později budeme mít větší přehled o tom, na jaký rok se ta která země zaměří," konstatoval Sorokin.

Šéf FIFA Gianni Infantino na kongresu ocenil mistrovství světa v Rusku v roce 2018 jako "velký sportovní a kulturní úspěch". "Je zřejmé, že to nevyřešilo problémy ve světě, ani v regionu. Nepřineslo to trvalý mír," řekl dnes švýcarsko-italský funkcionář.

Ruskou invazi na Ukrajinu ve svém projevu neodsoudil ani se nezmínil o prezidentovi Vladimiru Putinovi, který po světovém šampionátu udělil Infantinovi Řád přátelství.