Ztráta Sparty za sezonu: 407 milionů korun. Činnost klubu to neovlivní, zní z Letné

Fotbalová Sparta zaznamenala v minulé sezoně ztrátu 407 milionů korun, o 92 milionů více než za předchozí rok.

Podle letenského celku nemá ekonomický výsledek za ročník 2021/22 žádný negativní dopad na jeho činnost.

Výsledky hospodaření předloží klub ke schválení valné hromadě společnosti, která se uskuteční koncem roku. Sparta o tom informovala na svém webu.

Podle Sparty vytvořily značnou ztrátu částky za přestupy, které jsou ale ovlivněné administrativními důvody.

"Plánovali jsme bilanci přestupů uzavřít na zisku ve výši 50 milionů korun, ve výsledku jsme připsali záporný výsledek v hodnotě 104 milionů korun. Přestupy Adama Hložka do Leverkusenu a Dávida Hancka do Feyenoordu zapisujeme účetně až do sezony 2022/2023," uvedl generální ředitel klubu František Čupr. Za Hložka a Hancka dostala Sparta dohromady více než půl miliardy korun.

Mezi nejzásadnější příjmy patřily finance za účast v evropských pohárech, které činily 227,6 milionu korun.

Za prodané vstupenky na domácí utkání na evropské scéně Sparta inkasovala 39,3 milionu korun.

Celkové obchodní příjmy klubu za minulou sezonu dosáhly 213,1 milionu korun.

Náklady na mzdy hráčů a členů realizačních týmů dosáhly ve Spartě 370,9 milionu korun, o 12 milionů více než v předchozí sezoně.

Náklady na provoz vyčíslili Letenští na 266,2 milionu a provoz stadionu je stál 41,5 milionu.

V kladných číslech skončila Sparta od příchodu majitele Daniela Křetínského v roce 2004 jen třikrát - v sezonách 2004/05 (31,8 milionu) a 2016/17 (22,6 milionu) a ročníku 2018/19 (311,6 milionu).

"Sparta splňuje kritéria ekonomické odpovědnosti podle UEFA Financial Fair Play. Klub plnil a nadále plní všechny své závazky vůči obchodním partnerům a dodavatelům," konstatovalo vedení třetího týmu prvoligové tabulky.