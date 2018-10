Zlín šetřit nemusí, říká Grygera. S trenérem Bílkem se inspirovali hrou Juventusu

před 2 hodinami

Fotbalový Zlín se v úvodní části sezony uvedl pod novým trenérem Michalem Bílkem skvělými výsledky. Zaznamenal sérii čtyř výher v řadě a vyhoupl se mezi nejlepší týmy tabulky. Nyní sice na výhru už tři kola čeká, přesto je jen tři body za Spartou a Baníkem. Proč sportovní ředitel Zdeněk Grygera sáhl po nepříliš populárním trenérovi Bílkovi? A jak daleko měl v nedávné době k reprezentaci?

V zimě 2017 jste pro Aktuálně.cz řekl, že Zlín ještě nedosáhl svého maxima. Podmínky se od té doby změnily. Fastav vyhrál domácí pohár a hrál základní skupinu Evropské ligy. Dá se říct, že je teď svému maximu blíž?

Samozřejmě, teď jsme blíž. To, co se povedlo byl velký posun pro klub co se týče nejen hráčského kádru, sportovní stránky ale i vedení klubu a marketingu. Bylo to přiblížení k maximu.

Podzim má Zlín tradičně silný, takže pro vás asi nejsou výsledky překvapením, že?

Beru to trošku jinak. Na pověry moc nedám, ale daří se nám i teď. Jsme spokojení a doufám, že na to navážeme i na jaře a výsledky budou.

Jarní části se teda neděsíte?

Neděsím, v žádném případě.

Před novou sezonou usedl na lavičku Zlína Michal Bílek. Čím vám je trenérsky blízký?

Je nám blízký tím, že studoval italský fotbal a Juventus, který taky hraje tříobráncový systém tak jako my. Zároveň je to bývalý úspěšný fotbalista a trenér. Takže i z tohoto pohledu si máme vždycky co říct.

Je rozestavení se třemi obránci nejvíc v trendu? Jaké jsou jeho největší výhody?

Dnes je to velký trend, ale je potřeba k tomu vždycky mít hráče, kteří se do tohoto rozestavení hodí. Nám momentálně ten systém i typologie hráčů sedí. Proto je to pro nás úspěšné. Zároveň to několik týmů zkoušelo a nemělo na to hráče, kteří by do toho zapadali a potom nastávaly problémy.

Ve Zlíně se obměnili hráči, odešel například Ekpai nebo Traoré. Jak se tým vyrovnal s odchody?

Není to první rok, co odešli hráči a přišli noví. Pro nás je to ohodnocení práce v tom smyslu, že o hráče je zájem v českých předních klubech. Je to vizitka. Vzhledem k výsledkům se tým s odchody vyrovnal dobře. Největší zásah do kádru jsme měli díky Evropské lize o rok dříve. Na druhou stranu to byla možnost pro klub, aby se posunul dál a mohl více řešit budoucnost.

Musí Zlín při neúčasti v Evropské lize více šetřit?

Klub je ekonomicky stabilizovaný po celou dobu, co jsem tady. Samozřejmě finanční podpora za účast v Evropské lize byla velmi příjemná. Proto jsme mohli udělat nákupy, jaké jsme udělali a vyřešilo to i budoucnost. Teď se kádr zredukoval, protože nehrajeme Evropskou ligu. Zároveň jsme prodali hráče a udrželi kostru pro další fungování. Takže klub určitě šetřit nemusí.

Jaké jsou dlouhodobé ambice Zlína? Řekněme v řádu několika sezon.

S majitelem příliš dlouhodobé ambice neřešíme. Díváme se na to, jak se klub vyvíjí. Cílem bývají nejbližší přestupová okna - jak tým doplnit, co mu schází. To jsou detaily, které vidíte spíš v průběhu sezony. Když se pro nějakého hráče rozhodneme, snažíme se dávat smlouvy dlouhodobější, aby měl klub budoucnost vyřešenou. Pak to ladíme v detailech doplněním.

Dříve jste působil oficiálně jako manažer pro mezinárodní vztahy klubu, teď jste sportovní ředitel. Jak moc se vaše role změnila?

Změnilo se to hodně. Jsem jak sportovní ředitel, tak viceprezident klubu, takže Zlín je pro mě denodenní záležitost. Mám větší zodpovědnost, ale naplňuje mě to a jsem za to rád.

Loni soupisku Zlína z nezanedbatelné části tvořili zahraniční hráči, to se změnilo. Jaká je v této souvislosti největší změna uvnitř týmu?

Příchod zahraničních hráčů tu i díky Evropské lize byl. Musíme si říci, že někdy je dostupnost těchto hráčů větší, protože naši nejlepší hráči bývají většinou pod smlouvami a za velké částky. V Evropské lize jsme potřebovali zkvalitnění. Věděli jsme, že po roce si tým musí sednout a vytvořit se určitá kostra. Takže došlo na nějaké odchody a teď to máme poskládané tak, aby klub dobře fungoval.

Zlín je na regionální klub v posledních letech extrémně úspěšný, což znamená i větší zájem o hráče, kteří často jdou do větších klubů. Jak se s tím vyrovnáváte?

Myslím, že se s tím vyrovnáváme dobře, protože jsme si s tím vždycky nějak poradili. Je nepříjemné, pokud takový přestup přijde až na konci přestupového termínu, kdy je liga rozehraná. To je zásah do týmu. Na druhou stranu vždycky říkám, že to je ohodnocení naší práce, když je o hráče zájem.

O slovenského obránce Škriniara se zajímají Manchester a Barcelona. Zaujal vás ve slovenské lize, než se přesunul do Itálie?

Na Slovensku jsem ho moc neviděl, ale tím, že pravidelně sleduju italskou ligu, tak vidím jeho výkony v Interu Milán. Jsem mile překvapen, jak si jako stoper počíná. Zájem takových klubů je na místě.

Nemrzí vás jako bývalého obránce, že Česko v posledních letech takto úspěšného obránce nevychovalo?

Myslím si, že pořád máme kvalitní obránce. Je potřeba, aby dostávali víc příležitostí a víc se v zahraničních týmech dostávali do zápasů.

V poslední době se několikrát hovořilo, že byste měl zastávat různé role u české reprezentace. Bylo reálné, že byste u ní opravdu působil?

O tom se hovořilo. Něco reálného bylo, ale já jsem plně spokojený v klubu a chci pro něj pracovat i nadále a soustředit se na tyto výkony a na práci. Takže to ani není téma k debatě.