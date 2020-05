Zlín měl jedinou šanci, zoufal si Kozel po další remíze. Baníku pomohl granát

Baník remizoval podruhé v řadě a na vítězství čeká už tři utkání. Proti Zlínu byli svěřenci trenéra Luboše Kozla výrazně lepší, jenže nakonec si ze zápasu na větrné zlínské Letné odvezli jen bod.

Neuběhlo ani pět minut zápasu, fanoušci Baníku se sotva stihli sešikovat za plechovým plotem u tribuny pro hosty, a už mohli slavit branku. Z pořádné dálky napřáhl ke střele Adam Jánoš a prudká rána zapadla přímo za tyč.

"Má v noze granát," komentoval po zápase přesnou ránu uznale Jánošův spoluhráč Tomáš Smola. "Při lepší konstelaci by se to dalo chytat. Ale skočilo mu to, byla to rána jak blázen a navíc ve vzduchu plavala. Vyčítat si to rozhodně nebudu," vracel se k úvodnímu gólu brankář domácích Stanislav Dostál.

Ostrava dlouho šla za třemi body. Ve druhém poločase si mohla pojistit vedení dalším gólem, ale její šance zůstaly nevyužité. Robert Hrubý hlavičkoval v dobré šanci nad, střelu Jiřího Fleišmana zpoza vápna dokázal brankář Dostál vyrazit.

"Byli jsme silní na míč, v celém prvním poločase jsme byli nebezpečnější než domácí. Měli jsme to pod kontrolou, ve druhé půli jsme mohli přidat druhou branku buď Hrubým nebo střelou Fleišmana. Byly to dvě hezké akce, ale žádný gól, hodnotil trenér Baníku Luboš Kozel.

A nevyužité šance nakonec Baník mrzely. V poslední minutě zápasu se Zlínu podařila rychlá kombinační akce po pravém křídle a Adnan Džafič uklidil míč do branky.

"Jsou to ztracené body. Zatáhli jsme se, což se nám vymstilo i při tom gólu," mrzelo Jánoše. "Ve druhém poločase už domácí více riskovali, poslali na hřiště ofenzivní hráče, tam se to lámalo. Soupeř měl až do konce naději a v 90. minutě z první šance dal hned gól," kroutil hlavou Kozel.

Ten ve druhé půli poslal na hřiště za stavu 1:0 pro Baník dva útočníky. "Máme hodně ofenzivních hráčů. Věřili jsme v to, že když dáme na kraj čerstvé hráče Rudu Reitera a Ondřeje Šašinku, plus Milana Baroše na hrot, který míče dokáže udržet, tak že tím můžeme utkání rozhodnout," vysvětlil.

Nakonec ale Baník naopak inkasoval a i ve druhém zápase po restartu soutěže si připsal remízu. "Máme málo bodů, je to ztráta," zakončil hodnocení Jánoš.