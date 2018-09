Zkuste si běhat v deseti bez balonu a mít nějaké šance, vysvětloval novinářům Řezník

před 1 hodinou

Plzeň prohrála ve šlágru léta na Slavii 0:4, více než poločas přitom hrála o deseti. právě vyloučení Hubníka podle Řezníka zápas rozhodlo.

Plzeň - Plzeňský fotbalista Radim Řezník označil dnešní ligový šlágr na Slavii po porážce 0:4 jako zápas blbec a litoval, že se od začátku vyvíjel proti Viktorii. K dvěma pokutovým kopům pro domácí v krátkém sledu se příliš vyjadřovat nechtěl, i když na druhou penaltu a vyloučení kapitána Romana Hubníka měl se spoluhráči odlišný názor než rozhodčí Petr Ardeleanu.

"Zápas blbec. Dostali jsme brzo gól a to nás rozhodilo. Pak jedna penalta, druhá penalta, taky červená a potom už to bylo těžké v deseti," řekl novinářům Řezník.

Jeho celek prohrával od třetí minuty po trefě Tomáše Součka. V závěru poločasu sice hosté přežili penaltu, kterou neproměnili Josef Hušbauer, ale vzápětí Ardeleanu nadřídil další pokutový kop a navíc vyloučil Hubníka.

"Nevím, co k tomu říct. Myslím, že my k tomu máme nějaký názor, rozhodčí zase jiný. Já se tím nechci zaobírat, ať to zhodnotí jiní. Já od toho nejsem. Bohužel rozhodčí se takhle rozhodl, dostali jsme červenou, penaltu a ovlivnilo to zápas. Už je to prostě za námi," uvedl Řezník.

Po přestávce jeho tým v oslabení ještě dvakrát inkasoval. "V poločase jsme si říkali, že to nechceme nějak zbytečně otevírat a počkáme, jestli nebude nějaký brejk nebo něco. Ale bohužel se to nestalo a inkasovali jsme ještě dva góly. Zkuste si běhat v deseti bez balonu a mít nějaké šance," řekl reprezentační obránce.

Prohru vzhledem k sedmi odehraným kolům nebral nijak tragicky. Oba týmy nyní mají v čele tabulky stejně bodů. "Prohráli jsme první zápas v sezoně. V deseti bez balonu běhat je o ničem. Každý je samozřejmě zklamaný, zvlášť když se prohraje takhle. Musíme se z toho poučit, ukázat si, kde jsme udělali chyby, a jedeme dál. Musíme se dívat dopředu, je před námi iks dalších zápasů," dodal Řezník.