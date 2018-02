Fotbalisté Bohemians 1905 dnes budou v pozici outsidera, nicméně v zimní případě pražský tým prokázal kvality a došel až do finále Tipsport ligy. Posléze sice přišly tři slabší zápasy, nicméně na závěr přípravných utkání Bohemians porazili Ružomberok. Vítěznou náladu si Klokani následně přenesli i do úvodního zápasu jarní části, když díky Maškově gólu porazili Brno. Červenou kartu ale obdržel Luts, který tak do dnešního utkání nezasáhne.