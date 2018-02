Když prohrajete v Jihlavě, tak to problém je, soptil Sýkora po slávistické blamáži na Vysočině

před 10 hodinami

Z jeho levé strany hrozilo jihlavské brance permanentní nebezpečí. Jan Sýkora dokonce trefil tyč, Slavia ovšem v Jihlavě gól nevstřelila.

Na hřišti posledního týmu tabulky jste prohráli. Proč?

Gól jsme dostali z jedné šance soupeře, my jsme jich jenom v prvním poločase asi pět vyložených neproměnili. Ve druhé půli jsme i vzhledem k terénu chtěli zjednodušit hru, ale do žádné extra šance jsme se nedostali. Špatné.

Nepřipadali jste si po změně stran trochu zoufale? Ten tlak byl enormní.

Byl. Ale když si to zpětně promítnete, zjistíte, že jestli tam byla nějaká vyložená šance, tak to byla střela jedině Pepy Hušbauera. Nic víc.

Čím to bylo?

Nepodařilo se nám dávat ze stran dobré balony. A i když míč vypadl někde ve vápně, tak jsme tam nebyli, vždycky se odrazil jinam.

Chybí vám víc důrazu ve vápně?

Spíš kvalitnější balony.

Jak moc to ovlivnil rychlý gól, který jste dostali?

Od začátku utkání jsme chtěli dominovat, měli jsme vnutit soupeři naši hru. Skončilo to pravým opakem - dostali jsme rychlý gól, a i když jsme tam nějaké loženky měli, tak jsme prohráli.

V utkání jste měli celou řadu rohových kopů, proč jste nějaký z centrů nedokázali zužitkovat?

Dneska jsme to kopali špatně. I ty centry ze stran byly špatné.

Je to velký problém vzhledem k boji o druhé místo?

Problém to je, když prohrajete v Jihlavě. Přijeli jsme sem vyhrát a na nic jiného jsme nemysleli. Teď si to musíme rozebrat a v příštím zápase zvítězit. Ale aby nás to nějak srazilo, to nesmíme dopustit. Prohrát je jedna věc, ale musíme dál věřit tomu, co děláme.

Jste levým záložníkem, ale nyní jste se vrátil na pozici obránce. Jak vám sedí?

Já jsem tak pod trenérem Trpišovským už hrál, věděl jsem, do čeho jdu. S Jardou Zmrhalem se dobře zastupujeme, jsme oba takoví, že nás to táhne dopředu. Umíme se podpořit.