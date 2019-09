Živě: Plzeň - Sparta 0:0. Letenští ve šlágru touží po zlepšení reputace

My se však budeme věnovat zmíněnému šlágru hranému na západě Čech. Favorit tohoto utkání je naprosto jasný. Plzeň má lepší formu, hraje v domácím prostředí a nemá v kádru tolik ztrát. Vlastně by týmy nemohly jít do utkání v rozdílném rozpoložení. Jeden klub vezoucí se vítězné vlně stíhajícího jasného lídra a druhý po domácím výprasku v derby a nepřesvědčivém startu do sezony. Letenské moc nemohla povzbudit asi ani středeční pohárová výhra, protože místy se druholigovou Jihlavou nechali přehrát. V ligoví soutěži však Sparta okupuje až osmou příčku, z 10 zápasů již 4x prohrála a výhru si připsala za poslední měsíc jen jednou a to na hřišti Zlína. Třešničkou na dortu muselo být zpackané derby, ve kterém doma ostudně prohráli 0:3.