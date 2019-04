To hostující Slavia Praha prožívá zcela opačnou sezónu, chtělo by se říci až snovou. Sešívaní nyní načnou hodně náročný týden, když během jeho osmi dní vyzvou dvakrát v rámci čtvrtfinále Evropské ligy londýnskou Chelsea FC a vše proloží pražským derby proti Spartě příští neděli. V tabulce jsou svěřenci Jindřicha Trpišovského stále na 1. místě, a to se ziskem 65 bodů a sedmibodovým náskokem na druhou Plzeň. Naposledy ale v lize Slavia klopýtla, když doma jen remizovala s Libercem 1:1.