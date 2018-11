Ze Sparty odcházel kvůli neshodám. Slavia mě pohltila, říká před derby Trpišovský

před 1 hodinou

Škoda, Matoušek, či Olayinka? Nebo Baluta? Koho pošle do útoku v nedělním 290. derby pražských S, to je momentálně největší starost slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského.

Jak je na tom tým Slavie zdravotně?

Doufám, že už nikdo nevypadne. Že budeme mít k dispozici stejný kádr jako na Duklu. Plus Zmrhala, který snad bude v neděli schopen nastoupit.

A jak to vypadá s útočníkem Stanislavem Teclem, který se opět zranil?

Standa podstoupil vyšetření v nemocnici. Pokud by se potvrdila původní diagnoza, mohlo by to skončit operací. Momentálně ještě nevíme, jak to dopadne, ale na derby Standa určitě nebude.

Už víte, koho postavíte do útoku?

To je asi největší téma. Hodně ho rozebíráme vzhledem k typologii soupeře, který může nastoupit ve variantě se třemi, nebo čtyřmi obránci. Výkon útočníka bude klíčový směrem k výsledku zápasu, aktivitu hrotového hráče budeme potřebovat. Milan Škoda je v plném tréninku, za třicet minut proti Dukle dokázal, že je připravený. Jeho nasazení hodně zvažujeme, pamatuju si jeho neymarovský slalom před třemi roky. Na jaře dal penaltu v situaci, kdy by jiní do vápna možná ani nedošli.

Uvědomujete si, že do derby vstupujete v roli favorita?

Derby favorita nemá, všechno se maže. Sparta má velkou sílu, za poslední rok prohrála doma jediné utkání, a to s Plzní. Je úplně jedno, jak dosud probíhala sezona, rozhodne momentální nastavení, odvaha, skladba týmu a možná jeden klíčový okamžik. Oba týmy v derby většinou podávají jiné výkony než v jiných zápasech. O výsledku rozhodne, kdo v neděli v pět hodin a jednu minutu do zápasu lépe vstoupí, ne to, co bylo před týdnem.

Proč je Sparta doma tak silná, ale venkovní zápasy nezvládá?

I kdybych to věděl, neprozradil bych to, nechci jí radit- (smích) My budeme vycházet z posledního utkání, ve kterém jsme si de facto dali tři vlastňáky, respektive jsme ze dvou střel dostali tři góly. Ve druhé půli jsme pak hráli tak, jak bychom chtěli hrát pořád.

Jednou z vašich zbraní bude záložník Miroslav Stoch. Co říkáte jeho formě?

My jsme do Slavie přicházeli s určitou filozofií. Miňo přestoupil uprostřed sezony, pak následovala krátká zimní přestávka, byl zvyklý na trochu jiný herní systém. Sžíval se s týmem a sžil se hodně rychle. Málokdo si udrží stejnou formu po celý rok, každého potkají nějaké výkyvy. Ale jeho osmnáct gólů za kalendářní rok hovoří za vše. Je produktivní, navíc udělal velký posun v defenzivě a výběru místa, začal chodit víc za obranu.

S trenéřinou jste začínal u sparťanské mládeže. Už jste převzal klubovou identitu Slavie?

Už je to dlouhá doba. Strávil jsem rok a půl u mládeže, ve Spartě je to jiné než tady. Ve Slavii je tréninkový areál mládeže propojený s áčkem, na Spartě je to rozdělené na Strahov a Letnou. Odcházel jsem kvůli určitým názorovým rozdílům s lidmi, co tam působili, ale teď už tam nejsou. A Slavia? Tak velký klub vás pohltí, pochopíte spoustu věcí. Pravidelně sem chodí takoví hráči, jakými byli Vláďa Šmicer, Pavel Kuka a další, kteří mají ke klubu vztah. A co vás nejvíc dostane, je to, kolik lidí do Edenu přijde a Slavii podporuje, jak velká je fanouškovská základna. Třeba v Kodani to bylo obdivuhodné, měli jsme tam skoro plný sektor fanoušků. Na takových věcech pochopíte, co klub znamená, udělalo to na mě obrovský dojem.