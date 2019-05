Dramatický start baráže v Brně. Zbrojovka s Příbramí remizovala 3:3

před 1 hodinou

V úvodním barážovém utkání o účast v první fotbalové lize remizovala Zbrojovka Brno s Příbramí 3:3. Brnu se málem podařil dokonalý obrat, už po jedenácti minutách totiž prohrávalo 0:2 brankami Matouška a Kodra. Domácí se ale nevzdali, ještě do poločasu po trefách Magery a Šumbery snížili a ve druhé půli je k výhře přiblížil opět Magera, ale v předposlední minutě vyrovnal na konečných 3:3 Keita. Odveta se hraje v neděli od 18:30 na stadionu čtrnáctého celku první ligy.

Brno vstoupilo do utkání zakřiknutě, jako by na něj dolehla tíha a důležitost zápasu. A než stihlo tohle břemeno zahodit, bylo pro domácí zle. V šesté minutě si šikovný Matoušek narazil míč s Fantišem, po pár rychlých krocích napřáhl zhruba z dvaceti metrů a Flodr na jeho střelu nedosáhl.

Druhý úder přišel o pět minut později. Na trestný kop z pravé strany si vyskočil nikým nehlídaný Kodr a hlavičku umístil přesně - 0:2. "Byl to pro nás začátek snů, takhle jsme nevedli snad nikdy v lize," liboval si příbramský obránce Kodr.

"My jsme začátek vůbec nezvládli, ale nebylo to tím, že bychom si museli zvykat na tým z první ligy. Nepohlídali jsme si standardku a neodkopli míč při prvním gólu," litoval špatného rozjezdu střelec večera Magera. "Trvalo nám patnáct minut, než jsme se adaptovali," řekl domácí trenér Pavel Šustr.

Zbrojovka však odmítla vzdát barážovou bitvu po deseti minutách a z šoku se začala rychle vzpamatovávat. Nejprve se domácí dožadovali penalty po souboji Kočího s Magerou, pak další souboj této dvojice vyhrál brněnský útočník, jenž hlavou zužitkoval Škodův centr a snížil na 1:2.

"Oba to jsou vysocí hráči, těžko se brání, ale inkasovali jsme po našich chybách," řekl Kodr na adresu Magery a Škody. "My jsme pak vývoj podcenili, neplnili jsme to, nač jsme se připravovali," uvedl trenér hostů Roman Nádvorník.

Brňanům se po tomto gólu vrátilo sebevědomí, začali více tvořit a získali iniciativu na svoje kopačky. Ve slibné hlavičkové pozici se srazili Štepanovský s Magerou, ve 34. minutě šla mimo i další hlavička tohoto zkušeného útočníka.

Domácím se přesto podařilo do poločasu vyrovnat. V 41. minutě propadl Růskův centr zprava až k Šumberovi, který jej patičkou protlačil za Kočího a napsal tak tečku za dramatickým poločasem, plným gólů a událostí.

Hra ve vysokém tempu pokračovala i po změně stran. V 50. minutě pálil z trestného kopu nebezpečně Rezek, ale Floder těžkou střelu zlikvidoval. Zaplněný stadion pak hnal Brňany do ofenzivy, ta ale postupem času a zřejmě i s ubývajícími silami slábla. Byl to ale jen optický klam, spíše nádech k dalším šancím.

V 66. minutě kopala Zbrojovka trestný kop, Eismann našel opět Magerovu hlavu a špatně hlídaný dlouhán otočil vývoj skóre na 3:2. Další velkou šanci měl po brejku v 76. minutě Přichystal, ale jen těsně minul. Už se zdálo, že Brno ustojí závěrečný nápor, ale v 89. minutě poslal po centru odražený míč do sítě střídající Keita a stanovil konečný výsledek divokého barážového duelu.

"Musím před hráči smeknout, že to dokázali vyrovnat," dodal Nádvorník. "Naše cíle se nemění. Trochu jsme si to zkomplikovali, ale pojedeme do Příbrami vyhrát," prohlásil brněnský kouč Šustr.

Baráž o účast v první fotbalové lize - úvodní utkání:

Zbrojovka Brno - 1. FK Příbram 3:3 (2:2)

Branky: 17. a 66. Magera, 40. Šumbera - 6. Matoušek, 11. Kodr, 89. Keita. Rozhodčí: Berka - Kříž, Vaňkát. ŽK: Sukup, Magera, Bariš - Rezek, Soldát, Nový. Diváci: 8523.

Sestavy:

Brno: Floder - Sukup, Šural, Kryštůfek, Eismann - Štepanovský (81. Bartolomeu), Bariš, Růsek (84. Vintr), Šumbera - Škoda (73. Přichystal) - Magera. Trenér: Šustr.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Soldát - Voltr (46. Polidar), Květ (81. Keita), Rezek, Matoušek (90. Chaluš) - Fantiš. Trenér: Nádvorník.