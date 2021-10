Zase zoufalství, sráží nás to a štve. Trenér ani moc neřval, řekl slávista Kuchta

Útočník Jan Kuchta připustil, že fotbalisté Slavie nejsou zvyklí na to, aby ztráceli tolik bodů jako nyní. Pražané ve 12. kole první ligy remizovali v Českých Budějovicích 2:2 a počtvrté z posledních pěti soutěžních zápasů nevyhráli.

Obhájce titulu ztrácí ze čtvrtého místa neúplné tabulky na vedoucí Plzeň už sedm bodů, byť má utkání k dobru. Kuchta byl hodně naštvaný především na výkon v prvním poločase, který Slavia na jihu Čech prohrála 0:2.

"Na tohle (bodové ztráty) nejsme zvyklí a každý s tím nějak pracuje. Ale nějakou nervozitu si vůbec nemůžeme dávat do hlavy, protože bychom pak zase neuspěli. Na někom třeba leží deka a pracuje s tím jinak," řekl na tiskové konferenci Kuchta.

Z lavičky sledoval, jak slávisté prohráli první půli po dvou inkasovaných brankách v rozmezí 10. a 14. minuty. Po změně stran už dokázali jen srovnat a nespravili si náladu po čtvrteční prohře 0:1 v Evropské konferenční lize v Haifě s Maccabi.

"Naše zoufalost v první půli byla strašná. První půle v Haifě, to bylo z naší strany také zoufalství. Dnes jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Schovávali jsme se, nechtěli jsme hrát. Ale není to jen dnešní zápas, nabaluje se to a hráče to sráží a štve," uvedl Kuchta.

Trenér Jindřich Trpišovský se o přestávce snažil hráče spíše uklidnit. "Ani moc neřval, protože někdo tu situaci snáší hůř. Spíš se snažil povzbuzovat a také kvůli tomu, že máme v sestavě hodně cizinců, některé věci vysvětlit. Ale trenéři za nás nehrajou, body jsme měli vybojovat my," řekl Kuchta.

Čtyřiadvacetiletý reprezentační útočník naskočil do druhé půle, v níž Pražané podali zlepšený výkon, na obrat to ale nestačilo. "Musíme zkrátka něco změnit. Druhá půle nám ukázala, že takhle musíme hrát od začátku utkání," uvedl Kuchta.

Slavii už delší dobu trápí rozsáhlá marodka a týmu scházejí hráči, kteří v důležitých zápasech patří do základní sestavy.

"Na někom je zkrátka znát, že teď musí hrát pořád středa - neděle. K tomu je třeba ještě připočítat přelety na pohárové zápasy. Ale už jsem to říkal minulou sezonu, chceme poháry a chceme neustále hrát. Někdy se stane, že prostě nepotkáte formu. Ale je to třeba nějak zastavit, aby nám neutekl vlak," dodal Kuchta.