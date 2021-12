To už bylo přepálený, věděl Pelta po podezřelé baráži. Berbr se smál, že sudí povýšil

Bývalý šéf FAČR Miroslav Pelta viděl blázny na svobodě, exmístopředseda Roman Berbr se zase bavil povýšením chybujícího rozhodčího Petra Ardeleanu. Policejní odposlechy, jejichž část má Aktuálně.cz k dispozici, nabízejí detaily a také komentáře dlouholetých špiček českého fotbalu k odvetě prvoligové baráže mezi Příbramí a Brnem. O té se před dvěma lety hodně mluvilo.

"Je to moc. Je to přepálený, přehřátý, ty mi rozumíš," hlásí prezident FK Jablonec a expředseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta v telefonátu Romanu Rogozovi, sportovnímu řediteli Slavoje Vyšehrad. Jenže jejich rozhovor v červnu 2019 odposlouchávají policisté.

V akci s krycím názvem Šváb tehdy detektivové sledovali několik fotbalových funkcionářů. Odposlouchávali jim telefony, nasazovali štěnice do aut i na místa, kde se scházeli. V říjnu 2020 zadrželi dvě desítky osob, do vazby vzali i tehdejšího místopředsedu FAČR Romana Berbra. Strávil v ní téměř tři měsíce a z funkce odstoupil. Obviněný je z ovlivňování zápasů skrze rozhodčí a ze zpronevěry.

Když si Pelta volal s Rogozem, měla namále fotbalová Příbram. V lize skončila na 14. místě a příslušnost k domácí elitě musela obhajovat v baráži proti Brnu. Na půdě Zbrojovky uválčila remízu 3:3 a doma jí stačilo neprohrát. Remizovala bez branek a v první lize se udržela.

Bezbranková remíza Na Litavce ale vzbudila spoustu emocí. Hlavní rozhodčí Petr Ardeleanu dvakrát přerušoval zápas kvůli dýmovnicím létajícím z kotle hostů. Otočil také faul a Brno tím připravil o poslední nápor. Utkání nastavil jen o tři minuty, přestože pauza kvůli výtržnostem fanoušků byla delší.

Jeho zásah do hry nezůstal bez povšimnutí. Vyvolal silnou odezvu médií a stal se tématem telefonátů odposlechnutých v akci Šváb.

Rogoz s Peltou si původně volali kvůli dohodnutí schůzky, kde by probrali uplynulou fotbalovou sezonu. Řeč se stočila na třaskavou baráž. "Nepřipadá ti to tam v tý poslední chvíli… Ta situace. Úplně demonstrace toho vyliž mi pr*el.. To si myslím, není dobrý," říká Pelta v hovoru odposlechnutém den po baráži.

A vyšehradský předseda s ním souhlasí. "Je to takový necitlivý. Ale ono se to kromě tohodle jednoho, dvou faulů dá. Ale jako takový… Po těch rohách to pískne… Bylo to vidět… Nemyslel jsem si, že to v baráži v televizi bude takhle," odpovídá Rogoz.

Čau, tapíre! ■ V souvislosti s kauzou údajného ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí fotbalové ligy a zpronevěry peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu policie obvinila 22 lidí v čele s Romanem Berbrem, někdejším místopředsedou Fotbalové asociace ČR. ■ Aktuálně.cz má k dispozici část vyšetřovacího spisu s policejními odposlechy, které s vyšetřováním souvisely. Seriál, který vybrané kauzy popisuje, nese v názvu pozdrav "Čau, tapíre", kterým se fotbaloví funkcionáři v odposlechnutých rozhovorech zdraví.

Pelta se obává, že to v očích veřejnosti fotbal poškodí. Kromě Ardeleana ostře kritizuje i pomezního rozhodčího Michala Myšku, který dvakrát zastavil útok Brna a v obou případech chybně. "Tomu je to jedno všechno, to je úplně blázen na svobodě, ty vole," zlobí se.

Nyní je Pelta odsouzený za zmanipulování sportovních dotací k šesti letům vězení, zákazu činnosti ve statutárních orgánech korporací a k pětimilionové pokutě. Cítí se ale nevinen a proti rozsudku se na místě odvolal. Rogoz je obviněný z korupce, policie ho prověřuje pro podezření z ovlivňování a uplácení sudích.

Rozhodčí Ardeleanu po dvou a půl letech od barážového zápasu odmítá, že by Brno poškodil úmyslně. "Začátkem letošního roku jsem si ten zápas pustil. To, co jsem viděl, jsem porovnal se statistikami a vyšlo mi, že Příbram byla ve všem lepší. Uznávám ale, že jsem měl nastavit víc a chybou byl i ten otočený faul. Ale nebýt toho, nemůžou si stěžovat, že bych jim do té doby nějak ublížil," řekl deníku Aktuálně.cz.

Pochybnosti však vzbuzují přepisy dalších telefonátů, které policie zachytila. V jednom z nich mluví krátce po záchraně v lize šéf příbramského klubu Jaroslav Starka s místopředsedou asociace Berbrem a vyslovuje mu "tiché díky". Pár dnů před zápasem v jiném hovoru Berbrovi přiznal, že Ardeleana shání a chce se s ním sejít.

"K tomu ale nedošlo. O tomhle odposlechu slyším prvně. Určitě jsem se s ním nesešel. Po dvou letech si nejsem jistý, jestli mi volal nebo psal. Nepamatuju si to," prohlašuje Ardeleanu.

Další odposlech si ale mohl připomenout osobně. Po loňském podzimním zatýkání v akci Šváb si ho policisté předvolali, záznam mu pustila a rozhodčí musel podat vysvětlení. "Si postoupil čur*ku, ty vole," začíná se smíchem a plejádou sprostých slov Berbr hovor poté, co komise rozhodčích rozhodla, že si Ardeleanu v úvodu nového ročníku 2019/20 zapíská jen zápasy druhé ligy.

"Vy mě vždycky umíte nabít," odvětí mu sudí.

Berbr, který v té době tvrdil, že s rozhodčími nemá nic společného a komise sudích je zcela pod kontrolou bývalého reprezentanta Jozefa Chovance, Ardeleana v telefonátu chválí. Na mezinárodní listině rozhodčích navzdory pokažené pověsti z baráže povýšil. Pár dnů po ní dokonce pískal zápas mezi Belgií a Skotskem v kvalifikaci o Euro 2020.

A právě na to Berbr naráží. "Ty jsi dostal za dobrý výkon dobrý zápas. Budeš teď lítat ven, že ani nebudeš vědět, že tady nejsi. Budeš zastupovat Králíka, vezmeš si ty jeho asiatský pomezní a vylezeš u Ulanbátaru," zavtipkuje. Přezdívkou Králík tituluje rozhodčího Pavla Královce.

Ardeleanu reaguje, že ho komise potrestala jako rozhodčí, kteří chybovali v souběžném barážovém duelu Jihlavy s Karvinou. Berbr ho ale utěšuje. "Takhle nepřemejšlej. Buď rád, že jsi v novinách," směje se a vyřizuje vzkaz, že příbramský boss "Jarda Starka je nadšenej". Ať si tedy z baráže nic nedělá.

Upozorňuje také, že generálnímu manažerovi Viktorie Plzně Adolfu Šádkovi přišel trest příliš mírný. "Áda mi píše: Jaktože jste nevyhodili Ardeleana? Já se z vás pos*ru, běžte do pr*ele. A já mu píšu: Klid, je nejlepší," vykládá Berbr.

Šádkovi se splnilo přání až na přelomu loňského a letošního roku. Po policejní razii v sídle FAČR na pražském Strahově a zveřejnění části odposlechů zasáhl nový šéf komise rozhodčích Vítor Melo Pereira a zastavil Ardeleanovi delegaci na zápasy nejvyšší soutěže. Rozhodnutí trvá i teď, kdy portugalského experta nahradil v čele komise Radek Příhoda.

Zpátky do hry by Ardeleana mohla vrátit nová etická komise FAČR, která v současnosti studuje spis a všechny odposlechy z kauzy Šváb. Do té doby může čtyřicetiletý rozhodčí řídit pouze zápasy ČFL a divize.