Vrby mi bylo až líto, přiznal Petržela po výprasku Sparty. Jeho oslava neměla chybu

Lepší oslavu rekordu v počtu odehraných utkání v samostatné fotbalové lize si záložník Slovácka Milan Petržela nemohl přát. Před utkáním 15. prvoligového kola se Spartou převzal dres s číslem 437, symbolizující jeho duely v nejvyšší české soutěži. Povedeným výkonem pak přispěl k jasné výhře svého týmu 4:0, po němž se Slovácko dostalo na druhé místo o tři body za mistrovskou Slavií.

"Nemělo to vůbec žádnou chybu. Bylo to, jak jsem si představoval. Mně by stačila jakákoliv výhra, ale diváci si to zasloužili. Byl tady plný dům, prostě paráda," řekl Petržela, který se v počtu startů v samostatné lize odpoutal od Stanislava Vlčka.

Duel sledovalo vyprodané hlediště. Mezi 7701 diváky byl i Petrželův bývalý spoluhráč z Plzně David Limberský. Před zápasem Petrželovi gratulovali nejen představitelé klubu na hrací ploše, ale bývalí hráči Slovácka a rodinní příslušníci na velké obrazovce.

"Moc jsem neměl čas to sledovat. Nechám si to poslat, abych si to mohl v klidu prohlédnout," uvedl osmatřicetiletý Petržela.

Mezi gratulanty byl i současný trenér Sparty Pavel Vrba, s nímž Petržela zažil slavnou éru plzeňské Viktorie. "Mluvili jsme spolu po zápase. Až mi ho bylo líto, ale on se s tím porve. Vím, jak strašně to nese, když se prohraje. Má rád vítězství, kór ve Spartě. Asi ho nečeká lehké období, určitě se tím budou zabývat," prohlásil devatenáctinásobný reprezentant.

Slovácko neprohrálo v nejvyšší soutěži osm zápasů po sobě, přičemž si v nich připsalo sedm vítězství, a posunulo se na druhé místo. "Jsme v klidu. Je příjemné být tam nahoře jak pro nás, tak pro fanoušky. Jsme nohama na zemi," konstatoval Petržela.

V součtu s československou ligou je rekordmanem v počtu startů v nejvyšší soutěži nynější kouč české reprezentace Jaroslav Šilhavý, který odehrál 465 zápasů.

"V mém věku je to o zdraví. Budu hrát, dokud to půjde, musím se udržovat ve formě. Ale už jsem tady slyšel, že pětistovka by mě neměla minout," poznamenal Petržela.