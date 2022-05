Hadamczik o Baníku: Vrba je pro mě jednička, talenti by neměli odcházet

Uznávaný hokejový trenér Alois Hadamczik má k Baníku Ostrava osobní vztah. Nejen přes mladšího bratra Evžena, který přivedl klub ke dvěma československým titulům, ale sám ho před lety vlastnil a ekonomicky i sportovně pozvedl. Není mu proto lhostejné, jak si fotbalová chlouba moravskoslezského kraje počíná. "Vidím jako prospěšné mít v mužstvu hráče, kteří jsou s klubem spjatí," říká.

Jak hodnotíte skončený ročník?

Všechno sleduju z pozice fanouška, do všeho úplně nevidím. Kvituju, že současný majitel klubu Václav Brabec stabilizoval ekonomiku, vybudoval tréninková hřiště pro mládež. Za jeho působení hraje Baník v klidných vodách, často i docela hezký fotbal, chodí opět lidi. Ale pokud by chtěl pomýšlet na titul, měl by především stabilizovat trenérský kádry, nemělo by doházet k tolika výměnám. To ničemu nepomůže. Každý nový trenér něco zkouší, to je znát.

Propuštění trenéra Ondřeje Smetany v průběhu rozehraného ročníku vidíte tedy jako chybu?

Krok vedení nijak nekritizuji, nebyl jsem v dění, nevím, co se stalo, nebo nestalo.

Vítáte, že přichází Pavel Vrba?

Jsem jenom rád. Pavel pode mnou začínal, když jsem klub vedl, je to určitě pracovitý trenér, který něco dokázal. Když on bude koučovat sportovní úsek a vybere si k sobě lidi, tak to bude jenom ku prospěchu Baníku.

Mluvilo se o také o Pavlu Hapalovi. Jaký máte názor na něj?

Jak to probíhalo, nevím, jen co jsem četl v novinách. Hapal je určitě také kvalitní trenér, byl by rovněž dobrý. Ale Vrba je pro mě jednoznačně číslo jedna.

Myslíte, že je nutné doplnění kádru o zkušené hráče a vydat za ně i velké peníze?

Musíte si dát pozor, koho koupíte. Někoho, kdo kope někde za milion a vy mu dáte milion a půl, přitom nemá ke klubu jiný vztah, tím bych se neřídil. My získali Radka Látala a Zdeňka Pospěcha, dva hotové hráče. Ale pocházejí z Moravy, z regionu. Tak by se mělo pořád postupovat. Nebo když jsme přivedli ze Sparty Reného Bolfa, který také pocházel odsud. Ale za sportovní politiku nemůže pan Brabec, za tu je odpovědný sportovní úsek. Musí mít vizi, co chce dokázat.

Dá se stavět na hráčích z regionu?

Z mého pohledu ano. Vidím jako prospěšné mít v mužstvu hráče, kteří jsou s ním spjati. V tom okamžiku máte v hledišti hned tátu, mámu, babičku, dědečka, sousedy. Baník je historicky rodinný klub. To je jeho největší síla. A fanoušci chtějí, aby hráli místní. Když to je takto postaveno, při výchově mladých, která se v klubu daří, to může fungovat.

Jak pohlížíte na cizince, například až z Afriky? Patří do Baníku?

Oživení vždycky pomůže. Vzít dobrého cizince třeba i z jiného kontinentu je výhodnější, než přetahovat průměrného českého z jiného klubu. Je třeba si přiznat, že ze Slavie excelentního hráče nedostanete, ze Sparty také ne. To stojí velké peníze, jiná motivace by tam asi byla těžko. Baník je však velký klub, když někdo září v malém, ještě neznamená, že se v Baníku chytne. To není jednoduché. Tlak je obrovský.

Probíhá naopak výprodej mladíků. Kukučka má prý namířeno do Sparty, Šmiga se už upsal Slavii, Grygar je v Itálii. Není škoda, zbavovat se takto mladých talentovaných hráčů?

Sportovní úsek nemá cit. Takoví nadějní hráči by měli být podepsaní na delší dobu a hlavně trenér by je měl mít na soupisce A mužstva. Měli by s ním trénovat, postupně dostávat šanci a zabudovávat se do mužstva. Měli by jezdit na ligové zápasy, aby nasávali atmosféru. Já v jednom roce zabudoval do A mužstva sedm nových hráčů. Mezi nimi byli Baroš, Svěrkoš, Papadopulos, Bystroň, Besta, Laštůvka. Kdybych mohl k tomu něco říct a někdo mě poslouchal, řekl bych: Nemluvme dva roky o pohárech, nesmíte sice spadnout, ale zabudujte mladé kluky a připravme si mužstvo, které bude bojovat o titul.

Pro vás citlivé téma: jak by si vedl Baník, kdyby ho trénoval váš bratr Evžen?

Pod jeho vedením by neklesl po čtvrté místo v tabulce. S ním byly tituly, výchovu mladých měl propracovanou. Měl kolem sebe lidi, na které byl přísný a vyžadoval pracovitost. V jeho kanceláři byly fotky týmů od mužů po žáky, věděl přesně, kam kdo jde na hostování. Trenéři měli tzv. píchačky, zapisovali se, kam půjdou. Podívat se na zápas, zařizovat něco ve škole, jednat s rodiči. Sledovali okolí, věděli, kdo kde je. Do Baníku nebrali počty, ale špičky.